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Как сделать омыватель лобового стекла самому за копейки

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 06:00
Как дома за копейки приготовить омыватель для лобового стекла
Заливка жидкости для лобового стекла. Фото: uchanics.ca

Поддержание чистоты лобового стекла автомобиля является вопросом безопасности, и жидкость для омывателя является важной для этой задачи. Можно потратить деньги на покупку этого синего вещества в автомагазине, но стоит сделать его дома, чтобы сэкономить деньги и избежать использования агрессивных химикатов.

Об этом написал Slash Gear.

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Как приготовить жидкость

Качественная жидкость для омывателя не зависит от секретной формулы, только от нескольких простых ингредиентов: дистиллированной воды, средства для мытья посуды, белого уксуса и спирта.

Жидкое средство для мытья посуды выполняет работу по очистке, помогая удалить дорожную грязь и остатки насекомых. Белый уксус максимизирует эффективность раствора и уменьшает количество разводов. Зимой нужно сезонно добавлять медицинский спирт, чтобы предотвратить замерзание жидкости.

  • Залейте один стакан дистиллированной воды.
  • Добавьте одну столовую ложку жидкого мыла для посуды.
  • Добавьте один стакан белого уксуса.
  • Для зимы: добавьте к смеси еще немного дистиллированной воды и один стакан спирта (два стакана при очень низкой температуре).
  • Тщательно встряхните контейнер и вылейте смешанную жидкость в бачок омывателя.

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Преимущества домашней жидкости

Кроме дешевизны, домашняя омывайка является более экологичной. Ведь большинство коммерческих жидкостей для омывателя содержат метанол, используемый в автомобильном антифризе и для производства формальдегида. Медицинский спирт менее токсичен.

Также можно создавать индивидуальную жидкость для омывателя, которая соответствует конкретным потребностям во время вождения. Меняйте количество средства для мытья посуды и уксуса, чтобы эффективнее бороться с дорожной грязью и остатками насекомых.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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