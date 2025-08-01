Як вдома за копійки приготувати омивач для лобового скла

Заливка рідини для лобового скла. Фото: uchanics.ca

Підтримка чистоти лобового скла автомобіля є питанням безпеки, й рідина для омивача є важливою для цього завдання. Можна витратити гроші на купівлю цієї синьої речовини в автомагазині, але варто зробити її вдома, щоб заощадити гроші та уникнути використання агресивних хімікатів.

Про це написав Slash Gear.

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Як приготувати рідину

Якісна рідина для омивача не залежить від секретної формули, лише від кількох простих інгредієнтів: дистильованої води, засобу для миття посуду, білого оцту та спирту.

Рідкий засіб для миття посуду виконує роботу з очищенням, допомагаючи видалити дорожній бруд та залишки комах. Білий оцет максимізує ефективність розчину та зменшує кількість розводів. Взимку потрібно сезонно додавати медичний спирт, щоб запобігти замерзанню рідини.

Залийте одну склянку дистильованої води.

Додайте одну столову ложку рідкого мила для посуду.

Додайте одну склянку білого оцту.

Для зими: додайте до суміші ще трохи дистильованої води та одну склянку спирту (дві склянки під час дуже низької температури).

Ретельно струсіть контейнер та вилийте змішану рідину в бачок омивача.

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Переваги домашньої рідини

Окрім дешевизни, домашня омивайка є більш екологічною. Адже більшість комерційних рідин для омивача містять метанол, що використовується в автомобільному антифризі та для виробництва формальдегіду. Медичний спирт менш токсичний.

Також можна створювати індивідуальну рідину для омивача, яка відповідає конкретним потребам під час водіння. Змінюйте кількість засобу для миття посуду та оцту, щоб ефективніше боротися з дорожнім брудом та залишками комах.

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