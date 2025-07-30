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Главная Авто Как водители сами быстро убивают тормозные колодки авто

Как водители сами быстро убивают тормозные колодки авто

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 06:00
Почему тормозные колодки авто быстро изнашиваются
Тормозные колодки. Фото: freepik.com

Даже самые опытные водители могут неосознанно сокращать срок службы тормозных колодок своими повседневными привычками. Однако следуя нескольким простым советам, можно значительно продлить их эффективность.

Об этом написал Autogid.

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Нога на педали

Многие водители имеют привычку держать ногу на педали тормоза, когда это не нужно. Даже легкое прикосновение создает излишнее трение между колодками и дисками. Авто незаметно замедляется, а колодки постоянно изнашиваются, хотя водитель может этого и не замечать. Также постоянно включенные стоп-сигналы дезориентируют водителей позади, создавая потенциально опасные ситуации.

Торможение в последний момент

Резкое торможение непосредственно перед светофором, пешеходным переходом или поворотом наносит колодкам значительный вред. Интенсивное трение приводит к их перегреву, поверхность становится скользкой, а эффективность торможения резко падает. Иногда это может привести даже к деформации тормозных дисков.

Лучше начинать сбавлять скорость заранее, постепенно нажимая на педаль тормоза, что позволит колодкам работать в оптимальном температурном режиме.

Безопасная дистанция

Соблюдение интервала в две-три секунды с впереди идущим автомобилем значительно уменьшает вероятность необходимости резкого торможения. Это особенно важно в условиях современного трафика, когда многие водители отвлекаются на телефоны.

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Вес багажа

Каждый дополнительный килограмм заставляет колодки работать интенсивнее, чтобы замедлить автомобиль. Частая перевозка тяжестей приводит к ускоренному износу тормозных колодок. Поэтому стоит разгружать авто от ненужных вещей.

Осторожно с ручником

После активной езды, особенно по горным дорогам или в условиях городских пробок, тормозные колодки и диски значительно нагреваются. Если сразу после этого поставить автомобиль на стояночный тормоз (ручник), горячие колодки могут пригореть к тормозному диску. Это приводит к деформации металла диска и порче новых деталей при последующей замене колодок.

Лучше сначала дать время колодкам и дискам остыть.

Не только колодки

Игнорирование состояния других компонентов тормозной системы, в частности дисков и суппортов, является распространенной ошибкой, которая оборачивается новым ремонтом. Если диски изношены, имеют борозды или деформации, или суппорты с люфтом, они быстро уничтожат новые тормозные колодки.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость со временем накапливает влагу и теряет свои свойства, что снижает эффективность торможения и увеличивает нагрузку на всю систему. Старая жидкость может привести к закипанию и образованию воздушных пробок, что значительно ухудшает работу тормозов.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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