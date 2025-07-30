Чому гальмівні колодки авто швидко зношуються

Гальмівні колодки. Фото: freepik.com

Навіть найдосвідченіші водії можуть несвідомо скорочувати термін служби гальмівних колодок своїми повсякденними звичками. Проте, дотримуючись кількох простих порад, можна значно продовжити їхню ефективність.

Про це написав Autogid.

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Нога на педалі

Багато водіїв мають звичку тримати ногу на педалі гальма, коли це не потрібно. Навіть легкий дотик створює зайве тертя між колодками та дисками. Авто непомітно сповільнюється, а колодки постійно зношуються, хоча водій може цього й не помічати. Також постійно увімкнені стоп-сигнали дезорієнтують водіїв позаду, створюючи потенційно небезпечні ситуації.

Гальмування в останній момент

Різке гальмування безпосередньо перед світлофором, пішохідним переходом чи поворотом завдає колодкам значної шкоди. Інтенсивне тертя призводить до їхнього перегріву, поверхня стає слизькою, а ефективність гальмування різко падає. Інколи це може призвести навіть до деформації гальмівних дисків.

Краще починати зменшувати швидкість заздалегідь, поступово натискаючи на педаль гальма, що дозволить колодкам працювати в оптимальному температурному режимі.

Безпечна дистанція

Дотримання інтервалу у дві-три секунди з автомобілем, що рухається попереду, значно зменшує ймовірність необхідності різкого гальмування. Це особливо важливо в умовах сучасного трафіку, коли багато водіїв відволікаються на телефони.

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Вага багажу

Кожен додатковий кілограм змушує колодки працювати інтенсивніше, щоб уповільнити автомобіль. Часте перевезення важких предметів призводить до прискореного зносу гальмівних колодок. Тому варто розвантажувати авто від непотрібних речей.

Обережно з ручником

Після активної їзди, особливо по гірських дорогах або в умовах міських заторів, гальмівні колодки та диски значно нагріваються. Якщо відразу після цього поставити автомобіль на стоянкове гальмо (ручник), гарячі колодки можуть пригоріти до гальмівного диска. Це призводить до деформації металу диска й псування нових деталей при наступній заміні колодок.

Краще спочатку дати час колодкам та дискам охолонути.

Не лише колодки

Ігнорування стану інших компонентів гальмівної системи, зокрема дисків та супортів, є поширеною помилкою, яка обертається новим ремонтом. Якщо диски зношені, мають борозни чи деформації, або супорти з люфтом, вони швидко знищать нові гальмівні колодки.

Гальмівна рідина

Гальмівна рідина з часом накопичує вологу та втрачає свої властивості, що знижує ефективність гальмування та збільшує навантаження на всю систему. Стара рідина може призвести до закипання й утворення повітряних пробок, що значно погіршує роботу гальм.

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