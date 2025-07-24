Почему дешевый масляный фильтр может уничтожить двигатель авто

Бумажный масляный фильтр. Фото: ramonatire.com

Когда доходит до замены автомобильных запчастей, владельцы могут обратиться в сервисный центр или проверенный магазин. Впрочем, с учетом сегодняшнего экономического положения, автолюбители стремятся сократить расходы, где это возможно, обращаясь к сомнительным онлайн-платформам, и нанося в итоге большой вред машине.

Об этом написал Avtopilot.

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Масляный фильтр кажется незначительной деталью, на которой можно безболезненно сэкономить несколько сотен гривен. Однако функция этого компонента является критически важной: он очищает моторное масло от продуктов износа, нагара и других микроскопических частиц, неизбежно появляющихся в процессе работы двигателя.

Основная проблема низкокачественных фильтров заключается в использовании дешевой фильтровальной бумаги. Она имеет низкую плотность и недостаточную эффективность, что делает ее неспособной задерживать мелкие абразивные частицы. Они свободно циркулируют по системе смазки, превращаясь в своеобразный "песок", который постепенно разрушает внутренние компоненты двигателя.

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После некачественного фильтра

Проникновение абразивных частиц в систему смазки приводит к ускоренному износу ключевых деталей двигателя:

цилиндров;

поршневых колец;

вкладышей коленчатого вала;

другие прецизионные детали.

Скрытые угрозы

Ситуация усугубляется тем, что дешевые фильтры часто имеют и другие конструктивные изъяны.

Некачественный перепускной клапан. Он должен открываться только при высоком давлении, чтобы обеспечить подачу масла в двигатель, если фильтр забит. Но в дешевых поделках он может открываться слишком рано, пропуская грязное масло в обход фильтрующего элемента. То есть двигатель будет работать на неочищенном масле.

Он должен открываться только при высоком давлении, чтобы обеспечить подачу масла в двигатель, если фильтр забит. Но в дешевых поделках он может открываться слишком рано, пропуская грязное масло в обход фильтрующего элемента. То есть двигатель будет работать на неочищенном масле. Разрушение фильтровального элемента. Под давлением масла дешевый фильтровальный элемент может просто разрушиться. Куски бумаги будут попадать в масляные каналы, вызывая масляное голодание и фатальное повреждение двигателя.

Капитальный ремонт мотора будет стоить в сотни, а то и тысячи раз дороже, чем сэкономленные на фильтре несколько сотен гривен.

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