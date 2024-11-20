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Два способа снять с авто прикипевший масляный фильтр

20 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Два проверенных метода снятия прикипевшего масляного фильтра с авто
Масляный фильтр. Фото: dubizzle.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

При замене моторного масла в двигателе, как правило, устанавливается и новый масляный фильтр. Что делать, когда старый фильтр не отвинчивается, а специального ключа под рукой нет.

Об этом сообщил Dexpens.

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Кожаный ремень

Возьмите обычную вещь из своего гардероба — кожаный ремень.

Случается, что фильтр трудно открутить из-за того, что его корпус покрыт масляной пленкой. Руки соскальзывают, потому и невозможно нормально нажать.

Обматываем ремень вокруг. Он создаст дополнительное сцепление с корпусом, что позволит открутить фильтр.

Можно попробовать тот же трюк, но с помощью наждачной бумаги.

Варварский метод

Если предыдущие попытки оказались неудачными, возьмите большую отвертку и молоток.

Пробейте отверткой сквозь корпус фильтра. Так получите рычаг для более удобного откручивания прикипевшего масляного фильтра.

Работайте молотком осторожно, дозируйте силу ударов. Чтобы случайно не отломать часть от алюминиевого корпуса двигателя.

Ранее мы писали, зачем опытные водители прикрепляют магнит на масляный фильтр. Также механик объяснил, почему водители кладут синтепон на воздушный фильтр.

авто лайфхаки советы автомобиль Мотор двигатель

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