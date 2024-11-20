Два перевірених методи зняття прикипілого масляного фільтра з авто

Масляний фільтр. Фото: dubizzle.com

Під час заміни моторної оливи у двигуні, як правило, встановлюється й новий масляний фільтр. Що робити, коли старий фільтр не відкручується, а спеціального ключа під рукою немає.

Про це повідомив Dexpens.

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Шкіряний пасок

Візьміть звичайну річ зі свого гардероба — шкіряний ремінь.

Трапляється, що фільтр важко відкрутити через те, що його корпус покритий масляною плівкою. Руки зісковзують, тому й неможливо нормально натиснути.

Обмотуємо ремінь навколо. Він створить додаткове зчеплення з корпусом, що дозволить відкрутити фільтр.

Можна спробувати цей же трюк, але за допомогою наждачного паперу.

Варварський метод

Якщо попередні спроби виявилися невдалими, візьміть велику викрутку та молоток.

Пробийте викруткою наскрізь корпус фільтра. Так отримаєте важіль для зручнішого відкручування прикипілого масляного фільтра.

Працюйте молотком обережно, дозуйте силу ударів. Щоб бува, випадково не відламати частину від алюмінієвого корпусу двигуна.

Раніше ми писали, навіщо досвідчені водії прикріплюють магніт на масляний фільтр. Також механік пояснив, чому водії кладуть синтепон на повітряний фільтр.