Чому дешевий масляний фільтр може знищити двигун авто

Паперовий масляний фільтр. Фото: ramonatire.com

Коли доходить до заміни автомобільних запчастин, власники можуть звернутися до сервісного центру або перевіреного магазину. Втім, з урахуванням сьогоднішнього економічного становища, автолюбителі прагнуть скоротити витрати, де це можливо, звертаючись до сумнівних онлайн-платформ, та завдаючи у підсумку великої шкоди машині.

Про це написав Avtopilot.

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Масляний фільтр здається незначною деталлю, на якій можна безболісно заощадити кілька сотень гривень. Проте функція цього компонента є критично важливою: він очищує моторну оливу від продуктів зносу, нагару та інших мікроскопічних частинок, що неминуче з’являються в процесі роботи двигуна.

Основна проблема низькоякісних фільтрів полягає у використанні дешевого фільтрувального паперу. Він має низьку щільність та недостатню ефективність, що робить його нездатним затримувати дрібні абразивні частинки. Вони вільно циркулюють по системі змащення, перетворюючись на своєрідний "пісок", який поступово руйнує внутрішні компоненти двигуна.

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Після неякісного фільтра

Проникнення абразивних частинок в систему мащення призводить до прискореного зносу ключових деталей двигуна:

циліндрів;

поршневих кілець;

вкладишів колінчастого вала;

інші прецизійні деталі.

Приховані загрози

Ситуація погіршується тим, що дешеві фільтри часто мають й інші конструктивні вади.

Неякісний перепускний клапан. Він повинен відкриватися лише при високому тиску, щоб забезпечити подачу оливи до двигуна, якщо фільтр забитий. Але у дешевих поробках він може відкриватися занадто рано, пропускаючи брудну оливу в обхід фільтрувального елемента. Тобто двигун працюватиме на неочищеній оливі.

Він повинен відкриватися лише при високому тиску, щоб забезпечити подачу оливи до двигуна, якщо фільтр забитий. Але у дешевих поробках він може відкриватися занадто рано, пропускаючи брудну оливу в обхід фільтрувального елемента. Тобто двигун працюватиме на неочищеній оливі. Руйнування фільтрувального елемента. Під тиском оливи дешевий фільтрувальний елемент може просто зруйнуватися. Шматки паперу потраплятимуть в масляні канали, спричиняючи масляне голодування та фатальне пошкодження двигуна.

Капітальний ремонт мотора коштуватиме в сотні, а то й тисячі разів дорожче, ніж зекономлені на фільтрі кількасот гривень.

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