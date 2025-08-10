Видео
Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 09:45
В каких странах можно обменять украинские водительские права без экзаменов
Водительское удостоверение. Фото: РБК-Украина

Для многих украинцев за рубежом вопрос обмена водительских прав является чрезвычайно актуальным. К счастью, существуют страны, где эту процедуру можно упростить, избежав длительных курсов и повторной сдачи экзаменов.

Сейчас существует ряд двусторонних соглашений, которые сильно помогают украинским водителям.

Испания

Украинское водительское удостоверение можно обменять на местное, если вы соответствуете определенным критериям: проживаете в Испании, ваше удостоверение выдано до 24 февраля 2022 года, и вы имеете действительный вид на жительство. Процедура обмена предусматривает подачу заявления в Главном управлении дорожного движения (Direccion General de Trafico, DGT), прохождение медицинского осмотра и уплату государственной пошлины.

Италия

Украина и Италия заключили соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Для обмена необходимо иметь украинское удостоверение, вид на жительство в Италии и подать заявление в местное отделение Civil Motorization. Процесс обмена также предусматривает медицинский осмотр и уплату установленных сборов. Важно, что удостоверение должно быть действующим на момент подачи заявления.

Как украинцу получить водительские права в Польше

Что означает таинственный код 95 в водительских правах

Объединенные Арабские Эмираты

Заключенные соглашения позволяют украинцам обменивать свои права. Это значительно упрощает процесс, поскольку во многих других случаях для получения местного удостоверения необходимо проходить полный курс обучения и сдавать экзамены. Процедура обмена включает подачу заявления в соответствующие органы, медицинский осмотр и оплату услуг.

Турция

Турция также входит в перечень стран, которые признают украинские водительские права. Необходимо обратиться в местные отделения Управления дорожного движения, предоставить необходимые документы и пройти стандартную процедуру оформления.

Литва

Процедура обмена осуществляется через местные сервисные центры Regitra. Нужно предоставить действующее украинское удостоверение, удостоверение личности и оплатить государственную пошлину.

Как водителей будут лишать прав по новому закону в Украине

Как восстановить водительские права, изъятые через суд

Турция Италия Литва авто Испания ОАЭ водительское удостоверение водители водитель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
