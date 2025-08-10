В каких странах можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Водительское удостоверение. Фото: РБК-Украина

Для многих украинцев за рубежом вопрос обмена водительских прав является чрезвычайно актуальным. К счастью, существуют страны, где эту процедуру можно упростить, избежав длительных курсов и повторной сдачи экзаменов.

Сейчас существует ряд двусторонних соглашений, которые сильно помогают украинским водителям.

Испания

Украинское водительское удостоверение можно обменять на местное, если вы соответствуете определенным критериям: проживаете в Испании, ваше удостоверение выдано до 24 февраля 2022 года, и вы имеете действительный вид на жительство. Процедура обмена предусматривает подачу заявления в Главном управлении дорожного движения (Direccion General de Trafico, DGT), прохождение медицинского осмотра и уплату государственной пошлины.

Италия

Украина и Италия заключили соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Для обмена необходимо иметь украинское удостоверение, вид на жительство в Италии и подать заявление в местное отделение Civil Motorization. Процесс обмена также предусматривает медицинский осмотр и уплату установленных сборов. Важно, что удостоверение должно быть действующим на момент подачи заявления.

Объединенные Арабские Эмираты

Заключенные соглашения позволяют украинцам обменивать свои права. Это значительно упрощает процесс, поскольку во многих других случаях для получения местного удостоверения необходимо проходить полный курс обучения и сдавать экзамены. Процедура обмена включает подачу заявления в соответствующие органы, медицинский осмотр и оплату услуг.

Турция

Турция также входит в перечень стран, которые признают украинские водительские права. Необходимо обратиться в местные отделения Управления дорожного движения, предоставить необходимые документы и пройти стандартную процедуру оформления.

Литва

Процедура обмена осуществляется через местные сервисные центры Regitra. Нужно предоставить действующее украинское удостоверение, удостоверение личности и оплатить государственную пошлину.

