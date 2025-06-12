Код 95 в водительских правах: что он означает и почему важен

Водительское удостоверение. Фото: news.nominal.com.ua

Сегодня все водители, выполняющие международные перевозки пассажиров и грузов, обязаны иметь подтверждение их профессиональной квалификации — код 95. Что это такое и как его получить.

Об этом сообщили Факты ICTV.

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Что такое код 95

Это отметка в удостоверении водителя, которая подтверждает прохождение профессиональной подготовки для управления грузовым или пассажирским транспортом в коммерческих целях в странах Евросоюза. Эта маркировка добавляется к определенным категориям в водительском удостоверении.

Она означает, что водитель:

прошел начальную профессиональную подготовку;

подтвердил свою квалификацию (периодическое обучение каждые 5 лет);

имеет право работать водителем в международных и внутренних перевозках в ЕС.

Кому нужен код 95

Всем, кто работает водителем на перевозках в категориях:

C, C1, CE, C1E (грузовики);

D, D1, DE, D1E (автобусы).

Как получить код 95

Если человек собирается официально работать водителем в странах ЕС, наличие кода 95 является обязательным.

Сегодня в Украине работает более 20 аккредитованных учебных центров, где можно пройти сертифицированную подготовку. Продолжительность курсов составляет одну неделю для водителей со стажем, и от четырех до восьми недель — для тех, кто получил права после 2021 года. Теоретическая часть доступна в онлайн-формате.

После прохождения курсов водителям выдают квалификационную карточку, которая удостоверяет их знания, навыки и право осуществлять перевозки тяжелых грузов. Она действительна в течение пяти лет.

Документы для регистрации на курсы:

копия паспорта или ID-карты с местом регистрации;

ксерокопия заграничного паспорта;

фотография размером 3,5×4,5 см;

копия идентификационного кода;

копия водительского удостоверения.

Ранее мы писали, что означает код 78 в украинском водительском удостоверении. Также рассказывали, сколько стоят права на вождение грузовика в Германии.