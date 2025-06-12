Код 95 у водійських правах: що він означає та чому важливий

Що означає таємничий код 95 у водійських правах
Сьогодні усі водії, що виконують міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, зобов’язані мати підтвердження їхньої професійної кваліфікації — код 95. Що це таке та як його отримати.
Про це повідомили Факти ICTV.
Що таке код 95
Це відмітка у посвідченні водія, яка підтверджує проходження професійної підготовки для керування вантажним або пасажирським транспортом у комерційних цілях в країнах Євросоюзу. Це маркування додається до певних категорій у водійському посвідченні.
Воно означає, що водій:
- пройшов початкову фахову підготовку;
- підтвердив свою кваліфікацію (періодичне навчання кожні 5 років);
- має право працювати водієм у міжнародних та внутрішніх перевезеннях в ЄС.
Кому потрібен код 95
Всім, хто працює водієм на перевезеннях у категоріях:
- C, C1, CE, C1E (вантажівки);
- D, D1, DE, D1E (автобуси).
Як отримати код 95
Якщо людина збирається офіційно працювати водієм в країнах ЄС, наявність коду 95 є обов’язковою.
Сьогодні в Україні працює понад 20 акредитованих навчальних центрів, де можна пройти сертифіковану підготовку. Тривалість курсів становить один тиждень для водіїв зі стажем, й від чотирьох до восьми тижнів — для тих, хто отримав права після 2021 року. Теоретична частина доступна в онлайн-форматі.
Після проходження курсів водіям видають кваліфікаційну картку, яка засвідчує їхні знання, навички та право здійснювати перевезення важких вантажів. Вона дійсна протягом пʼяти років.
Документи для реєстрації на курси:
- копія паспорта або ID-картки з місцем реєстрації;
- ксерокопія закордонного паспорта;
- фотографія розміром 3,5×4,5 см;
- копія ідентифікаційного коду;
- копія водійського посвідчення.
Раніше ми писали, що означає код 78 в українському посвідченні водія. Також розповідали, скільки коштують права на водіння вантажівки в Німеччині.
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