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Головна Авто Що означає таємничий код 95 у водійських правах

Що означає таємничий код 95 у водійських правах

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 07:24
Код 95 у водійських правах: що він означає та чому важливий
Посвідчення водія. Фото: news.nominal.com.ua
Ключові моменти Що таке код 95 Кому потрібен код 95 Як отримати код 95

Сьогодні усі водії, що виконують міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, зобов’язані мати підтвердження їхньої професійної кваліфікації — код 95. Що це таке та як його отримати.

Про це повідомили Факти ICTV.

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Що таке код 95

Це відмітка у посвідченні водія, яка підтверджує проходження професійної підготовки для керування вантажним або пасажирським транспортом у комерційних цілях в країнах Євросоюзу. Це маркування додається до певних категорій у водійському посвідченні.

Воно означає, що водій:

  • пройшов початкову фахову підготовку;
  • підтвердив свою кваліфікацію (періодичне навчання кожні 5 років);
  • має право працювати водієм у міжнародних та внутрішніх перевезеннях в ЄС.

Кому потрібен код 95

Всім, хто працює водієм на перевезеннях у категоріях: 

  • C, C1, CE, C1E (вантажівки);
  • D, D1, DE, D1E (автобуси).

Як отримати код 95

Якщо людина збирається офіційно працювати водієм в країнах ЄС, наявність коду 95 є обов’язковою.

Сьогодні в Україні працює понад 20 акредитованих навчальних центрів, де можна пройти сертифіковану підготовку. Тривалість курсів становить один тиждень для водіїв зі стажем, й від чотирьох до восьми тижнів — для тих, хто отримав права після 2021 року. Теоретична частина доступна в онлайн-форматі. 

Після проходження курсів водіям видають кваліфікаційну картку, яка засвідчує їхні знання, навички та право здійснювати перевезення важких вантажів. Вона дійсна протягом пʼяти років. 

Документи для реєстрації на курси: 

  • копія паспорта або ID-картки з місцем реєстрації;
  • ксерокопія закордонного паспорта; 
  • фотографія розміром 3,5×4,5 см; 
  • копія ідентифікаційного коду; 
  • копія водійського посвідчення.

Раніше ми писали, що означає код 78 в українському посвідченні водія. Також розповідали, скільки коштують права на водіння вантажівки в Німеччині.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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