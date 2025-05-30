Как украинцу получить польское водительское удостоверение

Польские водительские права. Фото: driver.rzeszow.pl

По состоянию на начало 2025 года в Польше проживало около 2 500 000 украинцев, почти 7% от общего количества населения этой страны. Сегодня в получении польских водительских прав заинтересованы все больше украинцев.

Пошаговую инструкцию получения водительского удостоверения для украинцев в Польше предложил Ukrainian in Poland.

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Проверка соответствия требованиям

Кандидату в водители должно быть не менее 18 лет.

Должен быть в наличии PESEL, прописка (мельдунка) или просто договор аренды.

Получение номера PKK

Чтобы получить Profil Kandydata na Kierowcę (профиль кандидата на должность водителя), нужно обратиться в Urząd Komunikacji (управление по коммуникациям) по месту жительства и подать заявление и документы:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Медицинскую справку. Можно сделать в автошколе (стоимость — 200 злотых, около 2200 грн).

Фото 3,5 x 4,5 см.

Номер PKK выдают в течение одного рабочего дня.

Обучение в автошколе (OSK)

30 часов теории (правила, первая помощь).

30 часов практики за рулем.

Внутренний экзамен (теория и практика).

Государственный экзамен в WORD

Регистрация онлайн или через автошколу.

Теоретический экзамен.

Практический экзамен. Часто бывают огромные очереди, можно ждать месяц.

Получение прав

После сдачи экзаменов — оплата и подача документов в Urząd. Изготовление водительского удостоверения происходит до 30 рабочих дней. Документ нужно получать лично.

Итоговая стоимость всего проекта в Варшаве стоит около 3500 злотых (примерно 39 000 грн). Весь процесс длится от трех до пяти месяцев.

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