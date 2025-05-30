Як українцю отримати польське водійське посвідчення

Польські водійські права. Фото: driver.rzeszow.pl

Станом на початок 2025 року у Польщі мешкало близько 2 500 000 українців, майже 7% від загальної кількості населення цієї країни. Сьогодні в отриманні польських водійських прав зацікавлені усе більше українців.

Покрокову інструкцію отримання водійського посвідчення для українців у Польщі запропонував Ukrainian in Poland.

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Перевірка відповідності вимогам

Кандидату у водії має бути щонайменше 18 років.

Має бути у наявності PESEL, прописка (мельдунка) або просто договір оренди.

Отримання номера PKK

Щоб отримати Profil Kandydata na Kierowcę (профіль кандидата на посаду водія), потрібно звернутися в Urząd Komunikacji (управління з комунікацій) за місцем проживання та подати заяву та документи:

Паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Медичну довідку. Можна зробити в автошколі (вартість — 200 злотих, близько 2 200 грн).

Фото 3,5 x 4,5 см.

Номер PKK видають протягом одного робочого дня.

Навчання в автошколі (OSK)

30 годин теорії (правила, перша допомога).

30 годин практики за кермом.

Внутрішній іспит (теорія та практика).

Державний іспит у WORD

Реєстрація онлайн або через автошколу.

Теоретичний іспит.

Практичний іспит. Часто бувають величезні черги, можна чекати місяць.

Отримання прав

Після складання іспитів — оплата та подача документів до Urząd. Виготовлення посвідчення водія відбувається до 30 робочих днів. Документ потрібно отримувати особисто.

Підсумкова вартість усього проєкту у Варшаві коштує близько 3 500 злотих (приблизно 39 000 грн). Весь процес триває від трьох до пʼяти місяців.

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