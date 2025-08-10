Відео
Де можна обміняти українські водійські права без іспитів

Дата публікації: 10 серпня 2025 09:45
В яких країнах можна обміняти українські права водія без іспитів
Водійське посвідчення. Фото: РБК-Україна

Для багатьох українців за кордоном питання обміну водійських прав є надзвичайно актуальним. На щастя, існують країни, де цю процедуру можна спростити, уникнувши тривалих курсів та повторної здачі іспитів.

Наразі існує низка двосторонніх угод, які сильно допомагають українським водіям.

Іспанія

Українське посвідчення водія можна обміняти на місцеве, якщо ви відповідаєте певним критеріям: проживаєте в Іспанії, ваше посвідчення видане до 24 лютого 2022 року, й ви маєте дійсний дозвіл на проживання. Процедура обміну передбачає подачу заяви в Головному управлінні дорожнього руху (Direccion General de Trafico, DGT), проходження медичного огляду та сплату державного мита.

Італія

Україна та Італія уклали угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Для обміну необхідно мати українське посвідчення, дозвіл на проживання в Італії та подати заяву до місцевого відділення Civil Motorization. Процес обміну також передбачає медичний огляд й сплату встановлених зборів. Важливо, що посвідчення має бути чинним на момент подачі заяви.

Об'єднані Арабські Емірати

Укладені угоди дозволяють українцям обмінювати свої права. Це значно спрощує процес, позаяк в багатьох інших випадках для отримання місцевого посвідчення необхідно проходити повний курс навчання та складати іспити. Процедура обміну включає подачу заяви у відповідні органи, медичний огляд та оплату послуг.

Туреччина

Туреччина також входить до переліку країн, які визнають українські водійські права. Необхідно звернутися до місцевих відділень Управління дорожнього руху, надати необхідні документи та пройти стандартну процедуру оформлення.

Литва

Процедура обміну здійснюється через місцеві сервісні центри Regitra. Потрібно надати чинне українське посвідчення, посвідчення особи та сплатити державне мито.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
