Почему не стоит ехать на нейтральной передаче с холма

Авто едет с горы вниз. Фото: freepik.com

Один из потенциальных способов сэкономить топливо — ехать на нейтральной передаче при спуске с холмов. Теоретически это имело бы смысл, поскольку двигатель в таком случае не должен использовать топливо, впрочем, на практике это не работает.

Об этом написал Slash Gear.

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Движение накатом на нейтралке с холма фактически будет расходовать больше топлива, чем с включенной передачей. Во время такого движения по склону двигатель работает на холостом ходу и продолжает получать бензин.

По данным Минэнерго США, компактные автомобили обычно потребляют от 0,4 до 0,8 л топлива на холостом ходу каждый час. Более крупные транспортные средства, например, городские автобусы — около 3,8 л.

Если автомобиль находится на обычной передаче при движении вниз, когда педаль отпущена, система впрыска через электронный модуль управления распознает, что нет необходимости в дополнительном бензине.

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Опасность движения накатом

Еще один важный момент. Автомобили обычно не так хорошо управляются на нейтралке, как с включенной передачей, так как двигатель не сможет обеспечить столько же мощности на руль.

Например, если при езде накатом с холма на нейтральной передаче на дорогу выскочит человек или животное, скорее всего, у водителя не будет достаточного контроля, чтобы избежать столкновения.

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