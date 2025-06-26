Чому не варто їхати на нейтральній передачі з пагорба

Авто їде з гори вниз. Фото: freepik.com

Один з потенційних способів заощадити паливо — їхати на нейтральній передачі під час спуску з пагорбів. Теоретично це мало б сенс, позаяк двигун у такому разі не має використовувати паливо, втім, на практиці це не працює.

Про це написав Slash Gear.

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Рух накатом на нейтралці з пагорба фактично витрачатиме більше палива, ніж з увімкненою передачею. Під час такого руху по схилу двигун працює на холостому ходу та продовжує отримувати бензин.

За даними Міненерго США, компактні автомобілі зазвичай споживають від 0,4 до 0,8 л палива на холостому ходу щогодини. Більші транспортні засоби, наприклад, міські автобуси — близько 3,8 л.

Якщо автомобіль перебуває на звичайній передачі під час руху вниз, коли педаль відпущена, система впорскування через електронний модуль керування розпізнає, що немає потреби в додатковому бензині.

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Небезпека руху накатом

Ще один важливий момент. Автомобілі зазвичай не так добре керуються на нейтралці, як з увімкненою передачею, позаяк двигун не зможе забезпечити стільки ж потужності на кермо.

Наприклад, якщо під час їзди накатом з пагорба на нейтральній передачі на дорогу вискочить людина або тварина, найімовірніше, у водія не буде достатнього контролю, щоб уникнути зіткнення.

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