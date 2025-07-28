ГБО разочаровывает водителей в Украине: названы причины

Заправка авто сжиженным газом. Фото: freepik.com

Несмотря на то что в Украине несколько десятков водителей установили газобаллонное оборудование даже на Jaguar, Land Rover, Porsche, Hummer и Maserati, популярность автогаза в нашей стране снижается. Так за первые 6 месяцев 2025 года ГБО официально установили лишь на 5900 транспортных средств, за аналогичный период 2024 года таких авто было 11 100, а в 2023-м — 17 700.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Изменение структуры

В течение первого полугодия газобаллонное оборудование было установлено на:

легковые автомобили: 5806 единиц;

грузовики: 108 ед;

автобусы: 4 ед.

Изменение цен на топливо, колебания валютного курса, которое влияет на стоимость ГБО, появление обязательной сертификации переоборудования существенно повлияли на рынок — изменилась структура спроса.

Еще несколько лет назад ГБО обычно устанавливали на бюджетные модели, в частности ВАЗ или Daewoo, что обеспечивало массовость. Сегодня все больше автовладельцев выбирают переоборудование для более дорогих машин.

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Самые популярные модели

Инфографика: eauto.org.ua

Среди лидеров переоборудования: Toyota, Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford и Hyundai. Эти бренды преимущественно присутствуют на рынке импорта подержанных автомобилей из США. Все они имеют атмосферные бензиновые двигатели, идеальные для ГБО.

Инфографика: eauto.org.ua

Чаще всего ГБО устанавливали на Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180) и Nissan Rogue (164). Далее следуют Mitsubishi Outlander, Jeep Compass и Cherokee, а также Golf, Passat, Chevrolet Aveo и все тот же Daewoo Lanos, который хоть и сдал позиции, но до сих пор держится в десятке.

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