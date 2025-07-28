ГБО разочаровывает водителей в Украине: названы причины

Почему водители в Украине разочаровываются в ГБО
Несмотря на то что в Украине несколько десятков водителей установили газобаллонное оборудование даже на Jaguar, Land Rover, Porsche, Hummer и Maserati, популярность автогаза в нашей стране снижается. Так за первые 6 месяцев 2025 года ГБО официально установили лишь на 5900 транспортных средств, за аналогичный период 2024 года таких авто было 11 100, а в 2023-м — 17 700.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Изменение структуры
В течение первого полугодия газобаллонное оборудование было установлено на:
- легковые автомобили: 5806 единиц;
- грузовики: 108 ед;
- автобусы: 4 ед.
Изменение цен на топливо, колебания валютного курса, которое влияет на стоимость ГБО, появление обязательной сертификации переоборудования существенно повлияли на рынок — изменилась структура спроса.
Еще несколько лет назад ГБО обычно устанавливали на бюджетные модели, в частности ВАЗ или Daewoo, что обеспечивало массовость. Сегодня все больше автовладельцев выбирают переоборудование для более дорогих машин.
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Самые популярные модели
Среди лидеров переоборудования: Toyota, Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford и Hyundai. Эти бренды преимущественно присутствуют на рынке импорта подержанных автомобилей из США. Все они имеют атмосферные бензиновые двигатели, идеальные для ГБО.
Чаще всего ГБО устанавливали на Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180) и Nissan Rogue (164). Далее следуют Mitsubishi Outlander, Jeep Compass и Cherokee, а также Golf, Passat, Chevrolet Aveo и все тот же Daewoo Lanos, который хоть и сдал позиции, но до сих пор держится в десятке.
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