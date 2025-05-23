В Украине обвалился спрос на автомобили с ГБО

Заправка автомобиля сжиженным газом. Фото: freepik.com

В апреле 2025 года в Украине зарегистрирована 931 установка газобаллонного оборудования (ГБО) на легковые автомобили. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таких переоборудований было 1754.

Почему угасает энтузиазм водителей, сообщил Институт исследований авторынка.

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Самая высокая активность в переоборудовании автомобилей на газ зафиксирована в июне прошлого года, когда был установлен рекорд — 2253 ГБО. С осени показатели начали спадать, зимой провалились ниже 1000 регистраций, и до сих пор этот рынок не подает особых надежд на рост.

Установка ГБО в Украине в 2024-2025 годах. Инфографика: eauto.org.ua

Самые популярные модели с ГБО

В апреле ГБО ставили как бюджетные модели, так и на авто из США с атмосферными бензиновыми двигателями, которые без этого часто теряют смысл эксплуатации в Украине, — Toyota Camry, Nissan Rogue, Jeep Compass и др.

Toyota Camry — 29 шт. Nissan Rogue — 26 шт. Jeep Compass — 24 шт. Skoda Octavia — 22 шт. Jeep Cherokee — 21 шт. Volkswagen Passat — 21 шт. Mitsubishi Outlander — 19 шт. Toyota RAV4 — 18 шт. Daewoo Lanos — 17 шт. Volkswagen Golf — 17 шт.

Ценовая выгода

LPG уже не такой дешевый, как в прошлом году, но все еще выгоднее бензина. По состоянию на конец апреля средняя цена сжиженного газа на АЗС составляет 34,80 грн/л (весной 2024 года он стоил около 26,50 грн/л).

Сегодня LPG остается одним из вариантов экономии на топливе, особенно для больших бензиновых моторов. Однако сжиженный газ проигрывает электромобилям, даже если те заряжаются только на платных скоростных станциях общего доступа. Самый экономный вариант авто с ГБО в среднем потратит на 100 км пробега 430 грн, бензиновый — 550 грн, а электромобиль — 370 грн.

Ранее мы писали о четырех вариантах размещения запаски после установки ГБО на автомобиль. Также эксперты объяснили, о чем не стоит забывать владельцам авто с ГБО, чтобы не попасть впросак.