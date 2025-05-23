В Україні обвалився попит на автомобілі з ГБО

Заправка автомобіля зрідженим газом. Фото: freepik.com

У квітні 2025 року в Україні зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легкові автомобілі. Це майже удвічі менше, ніж за аналогічний період торік, коли таких переобладнань було 1754.

Чому згасає ентузіазм водіїв, повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Найвищу активність у переобладнанні автомобілів на газ зафіксована торік у червні, коли було встановлено рекорд — 2253 ГБО. З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1000 реєстрацій, й досі цей ринок не подає особливих надій на зростання.

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Встановлення ГБО в Україні у 2024-2025 роках. Інфографіка: eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі з ГБО

У квітні ГБО ставили як бюджетні моделі, так й на авто з США з атмосферними бензиновими двигунами, які без цього часто втрачають сенс експлуатації в Україні, — Toyota Camry, Nissan Rogue, Jeep Compass тощо.

Toyota Camry — 29 шт. Nissan Rogue — 26 шт. Jeep Compass — 24 шт. Skoda Octavia — 22 шт. Jeep Cherokee — 21 шт. Volkswagen Passat — 21 шт. Mitsubishi Outlander — 19 шт. Toyota RAV4 — 18 шт. Daewoo Lanos — 17 шт. Volkswagen Golf — 17 шт.

Цінова вигода

LPG вже не такий дешевий, як торік, але все ще вигідніший за бензин. Станом на кінець квітня середня ціна скрапленого газу на АЗС становить 34,80 грн/л (навесні 2024 року він коштував близько 26,50 грн/л).

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Сьогодні LPG залишається одним із варіантів заощадження на пальному, особливо для великих бензинових моторів. Проте скраплений газ програє електромобілям, навіть якщо ті заряджаються лише на платних швидкісних станціях загального доступу. Найекономніший варіант авто з ГБО в середньому витратить на 100 км пробігу 430 грн, бензиновий — 550 грн, а електромобіль — 370 грн.

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