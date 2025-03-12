Причини відмови українців від авто з газобалонним обладнанням

Заправка автогазом. Фото: auto.ria.com

Торік в Україні офіційно встановили газобалонне обладнання на 21 500 транспортних засобів, що 16 200 одиниць менше ніж у 2023 році. Таке масштабне скорочення інтересу до ГБО експерти повʼязують зі зростанням цін скрапленого газу на АЗС.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Ціновий фактор

Кількість інсталяцій ГБО стрімко зростала, коли ціна на пропан-бутанову суміш була набагато меншою за вартість бензину. Але, якщо на початку минулого року скраплений газ коштував 32 грн/л, то 2025 рік розпочався вже з 36,8 грн/л. Економія ще присутня, але зростає період окупності недешевого газобалонного обладнання.

Загалом торік отримали ГБО:

легкові авто — 21 195 од.;

вантажівки — 334 од.;

автобуси — 4 од.

ТОП-10 моделей, обладнаних ГБО у 2024 році

Інфографіка: eauto.org.ua

У попередні роки серед марок домінували американські авто, цього разу стало більше європейських та азійських моделей. Також з першої десятки зникли усі автомобілі ВАЗ.

Лідирує Skoda Octavia ранніх випусків, коли на них ставили атмосферні двигуни. Середній вік цих моделей, переобладнаних ГБО, становить 18 років.

На другій позиції Nissan Rogue, адже більшість авто моделі останніми роками оснащувався 2,5-літровими атмосферними двигунами. Середній вік цих кросоверів, переобладнаних на автогаз, становить 8 років. До трійки лідерів серед моделей також увійшов Mitsubishi Outlander з середнім віком 11 років.

За класами найбільша частка серед переобладнаних машин у кросоверів — 35%, легковики С-класу зайняли 23%, міські авто В-класу — 20%.

Раніше експерти розповіли, про що забувають власники автомобілів з ГБО, внаслідок чого машини виходять з ладу. Також ми писали про чотири варіанти розміщення запасного колеса після встановлення ГБО на авто.