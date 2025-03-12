Причины отказа украинцев от авто с газобаллонным оборудованием

Заправка автогазом. Фото: auto.ria.com

В прошлом году в Украине официально установили газобаллонное оборудование на 21 500 транспортных средств, что на 16 200 единиц меньше чем в 2023 году. Такое масштабное сокращение интереса к ГБО эксперты связывают с ростом цен сжиженного газа на АЗС.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Ценовой фактор

Количество инсталляций ГБО стремительно росло, когда цена на пропан-бутановую смесь была намного меньше стоимости бензина. Но, если в начале прошлого года сжиженный газ стоил 32 грн/л, то 2025 год начался уже с 36,8 грн/л. Экономия еще присутствует, но растет период окупаемости недешевого газобаллонного оборудования.

Всего в прошлом году получили ГБО:

легковые авто — 21 195 ед.;

грузовики — 334 ед.;

автобусы — 4 ед.

ТОП-10 моделей, оборудованных ГБО в 2024 году

Инфографика: eauto.org.ua

В предыдущие годы среди марок доминировали американские авто, на этот раз стало больше европейских и азиатских моделей. Также из первой десятки исчезли все автомобили ВАЗ.

Лидирует Skoda Octavia ранних выпусков, когда на них ставили атмосферные двигатели. Средний возраст этих моделей, переоборудованных ГБО, составляет 18 лет.

На второй позиции Nissan Rogue, ведь большинство авто модели в последние годы оснащалось 2,5-литровыми атмосферными двигателями. Средний возраст этих кроссоверов, переоборудованных на автогаз, составляет 8 лет. В тройку лидеров среди моделей также вошел Mitsubishi Outlander со средним возрастом 11 лет.

По классам наибольшая доля среди переоборудованных машин у кроссоверов — 35%, легковушки С-класса заняли 23%, городские авто В-класса — 20%.

Ранее эксперты рассказали, о чем забывают владельцы автомобилей с ГБО, вследствие чего машины выходят из строя. Также мы писали о четырех вариантах размещения запасного колеса после установки ГБО на авто.