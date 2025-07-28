ГБО розчаровує водіїв в Україні: названі причини

Заправка авто скрапленим газом. Фото: freepik.com

Попри те що в Україні кілька десятків водіїв встановили газобалонне обладнання навіть на Jaguar, Land Rover, Porsche, Hummer та Maserati, популярність автогазу в нашій країні знижується. Так за перші 6 місяців 2025 року ГБО офіційно встановили лише на 5900 транспортних засобів, за аналогічний період 2024 року таких авто було 11 100, а 2023-го — 17 700.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Зміна структури

Протягом першого півріччя газобалонне обладнання було встановлено на:

легкові автомобілі: 5806 одиниць;

вантажівки: 108 од.;

автобуси: 4 од.

Зміна цін на пальне, коливання валютного курсу, яке впливає на вартість ГБО, поява обов’язкової сертифікації переобладнання суттєво вплинули на ринок — змінилася структура попиту.

Ще кілька років тому ГБО зазвичай встановлювали на бюджетні моделі, зокрема ВАЗ або Daewoo, що забезпечувало масовість. Сьогодні все більше автовласників обирають переобладнання для дорожчих машин.

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Найпопулярніші моделі

Інфографіка: eauto.org.ua

Серед лідерів переобладнання: Toyota, Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford та Hyundai. Ці бренди переважно присутні на ринку імпорту вживаних автомобілів з США. Всі вони мають атмосферні бензинові двигуни, ідеальні для ГБО.

Інфографіка: eauto.org.ua

Найчастіше ГБО встановлювали на Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180) та Nissan Rogue (164). Далі йдуть Mitsubishi Outlander, Jeep Compass і Cherokee, а також Golf, Passat, Chevrolet Aveo та все той же Daewoo Lanos, який хоч й здав позиції, але досі тримається в десятці.

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