В канадском городе никогда не запирают двери авто: какая причина

Белый медведь заглядывает в авто. Фото: mirror.co.uk

В уникальном канадском городке Черчилл белые медведи являются обычной частью жизни его жителей. В населенном пункте постоянно проживают менее 1000 человек, которые могут спрятаться в любой машине от опасного хищника.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Город Черчилл имеет развитую туристическую отрасль. Гости съезжаются, чтобы увидеть ежегодную миграцию белых медведей. Населенный пункт расположен прямо посреди полуострова, где тысячи хищников ждут замерзания Гудзонова залива в конце октября. Тысячи больших медведей бродят по побережью, пока лед не станет достаточно толстым, чтобы потом питаться тюленями.

Иногда им становится скучно, и они заходят в город. Но местная община придумала, как научить медведей держаться подальше от города. Населенный пункт имеет особую тюрьму для белых медведей, куда хищников помещают в отдельные камеры без еды. Как только лед застывает, их вывозят.

Горожане надеются, что этот тюремный приговор будет достаточно неприятным, чтобы эти конкретные медведи избегали населенного пункта в следующем году. А чиновники считают, что несколько дней заключения лучше, чем быть застреленными.

Фото: discoveringthearctic.org.uk

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Запасной план

Однако не всегда удается упрятать медведя вовремя, поэтому во время внезапной атаки хищника человек может запереться в ближайшем автомобиле, кому бы он ни принадлежал. Вот почему жители Черчилля всегда оставляют свои машины незапертыми.

Возможно, это несколько повышает риск кражи машин. Но большую часть года выехать из Черчилля нет возможности из-за сугробов, поэтому жители готовы на такой риск. Это лучше, чем быть съеденным медведем.

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