Почему у кроссоверов и внедорожников есть рифленые крыши — две причины

Рифленая крыша авто. Фото: citroen.ua

Крыши большинства внедорожников и кроссоверов выполнены не из гладкого металла, а из рифленого. Почему эти авто отличает такая особенность?

Об этом написал AmperCar.

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Жесткость конструкции

При аварии потолок с ребрами жесткости способен выдерживать более высокие нагрузки, уменьшая вероятность деформации.

Это решение также повышает жесткость кузова при проезде неровностей, что очень важно для внедорожников и кроссоверов.

Гладкий потолок при таких условиях может вызвать проблемы вплоть до невозможности открытия двери из-за перекоса кузова.

Аэродинамика

Рифленые крыши оптимизируют аэродинамические свойства. Все автомобили проходят строгие тесты в аэродинамической трубе, чтобы минимизировать сопротивление воздуху, что важно как для экономии топлива, так и для создания комфортного акустического фона в салоне.

В ходе тестов инженеры ищут причины возникновения сильных завихрений потоков воздуха и способы их устранения. Для этого они экспериментируют с формами зеркал, бамперов, углом наклона стоек, добавляют аэродинамический обвис и рифление на крышу.

Крыша меньших авто

Конструкция малогабаритных автомобилей с ровной крышей и так обеспечивает достаточную жесткость. Поэтому ребра жесткости в этом случае усиливаются только изнутри под обшивкой потолка.

Достичь хорошей аэродинамики у автомобилей с низким кузовом гораздо проще, чем у высоких моделей класса SUV.

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