Чому кросовери та позашляховики мають рифлені дахи — дві причини

Рифлений дах авто. Фото: citroen.ua

Дахи більшості позашляховиків та кросоверів виконані не з гладкого металу, а з рифленого. Чому ці автомобілі відрізняє така особливість?

Про це написав AmperCar.

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Жорсткість конструкції

При аварії стеля з ребрами жорсткості здатна витримувати вищі навантаження, зменшуючи ймовірність деформації.

Це рішення також підвищує жорсткість кузова при проїзді нерівностей, що дуже важливо для позашляховиків та кросоверів.

Гладка стеля за таких умов може викликати проблеми аж до неможливості відчинити двері через перекіс кузова.

Аеродинаміка

Рифлені дахи оптимізують аеродинамічні характеристики. Всі автомобілі проходять суворі тести в аеродинамічній трубі, щоб мінімізувати опір повітря, що важливо як для економії палива, так й для створення комфортного акустичного фону в салоні.

Під час тестів інженери шукають причини виникнення сильних завихрень потоків повітря та способи їх усунення. Для цього вони експериментують з формами дзеркал, бамперів, кутом нахилу стійок, додають аеродинамічний обвис та рифлення на дах.

Дах менших авто

Конструкція малогабаритних автомобілів з рівним дахом й так забезпечує достатню жорсткість. Тому ребра жорсткості у разі посилюються лише зсередини під обшивкою стелі.

Досягти гарної аеродинаміки в автомобілів з низьким кузовом значно простіше, ніж у високих моделей класу SUV.

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