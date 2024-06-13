ТОП-10 пород собак, которые идеально справятся с длительными путешествиями в авто

Идеальный попутчик — 10 пород собак, хорошо справляющихся с путешествиями в авто
Какой домашний любимец самый лучший попутчик в машине? Исследование журнала Auto Trader показало, что лабрадоры, пудели и золотистые ретриверы являются одними из лучших пород собак, выдерживающих продолжительные автомобильные путешествия.
Об этом написал Country Living.
Лучшие друзья водителя
Лабрадоры являются лучшими пассажирами на заднем сиденье, благодаря их спокойному и участливому характеру. Несмотря на высокий уровень энергии, эти рабочие собаки всегда стремятся ублажить своих хозяев.
Среди других пород, которые любят автомобили — французские бульдоги, таксы и йоркширские терьеры.
Чихуахуа, одни из самых маленьких собак в мире, также будут чувствовать себя комфортно в машине, ведь у них будет больше свободного места. В исследовании говорится: "Несмотря на рьяный темперамент, они очень сообразительны и легко поддаются дрессировке. Так что даже если чихуахуа сначала плохо воспринимают авто, они быстро к ним привыкают".
Как подготовиться к путешествию
Если собираетесь в путешествие, не забывайте должным образом сдержать своего питомца, чтобы он не мешал во время езды.
Автокресло для собак, ремень безопасности, переноска для домашних животных, клетка — это хорошие средства для безопасности животных в автомобилях.
Во время длительных поездок рекомендуются частые остановки для перекусов и туалета.
Также важно как можно больше тренировать собаку перед поездкой, чтобы она потом не волновалась.
ТОП-10 собак, которые лучше справляются с автопутешествиями
- Лабрадор ретривер
- Чихуахуа
- Мальтез
- Золотистый ретривер
- Пудель
- Французский бульдог
- Померанский шпиц
- Такса
- Йоркширский терьер
- Бостон-терьер
Ранее мы представляли ТОП-10 лучших автомобилей для владельцев собак. Также писали, как безопасно путешествовать на машине с домашними животными.
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