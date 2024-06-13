ТОП-10 порід собак, які ідеально впораються з тривалими подорожами в авто

Ідеальний попутник — 10 порід собак, які гарно справляються з подорожами в авто
Який домашній улюбленець найкращий попутник в машині? Дослідження журналу Auto Trader показало, що лабрадори, пуделі та золотисті ретривери є одними з найкращих порід собак, які витримують тривалі автомобільні подорожі.
Про це написав Country Living.
Найкращі друзі водія
Лабрадори є найкращими пасажирами на задньому сидінні, завдяки їхньому спокійному та співчутливому характеру. Попри високий рівень енергії, ці робочі собаки завжди прагнуть догодити своїм господарям.
Серед інших порід, які люблять автомобілі — французькі бульдоги, такси та йоркширські тер’єри.
Чихуахуа, одні з найменших собак у світі, також почуватимуться комфортно в машині, адже у них буде більше вільного місця. В дослідженні йдеться: "Попри завзятий темперамент, вони дуже кмітливі та легко піддаються дресуванню. Тож навіть якщо чихуахуа спочатку погано сприймають авто, вони швидко до них звикають".
Як підготуватися до подорожі
Якщо збираєтесь у подорож, не забувайте належним чином утримувати свого вихованця, щоб він не заважав під час їзди.
Автокрісло для собак, ремінь безпеки, переноска для домашніх тварин, клітка — це гарні засоби безпеки тварин в автомобілях.
Під час тривалих подорожей рекомендуються часті зупинки для перекусів та туалету.
Також важливо якомога більше тренувати собаку перед поїздкою, щоб він потім не хвилювався.
ТОП-10 собак, які найкраще справляються з автоподорожами
- Лабрадор ретривер
- Чихуахуа
- Мальтез
- Золотистий ретривер
- Пудель
- Французький бульдог
- Померанський шпіц
- Такса
- Йоркширський тер'єр
- Бостон-тер'єр
Раніше ми представляли ТОП-10 кращих автомобілів для власників собак. Також писали, як безпечно подорожувати машиною з домашніми тваринами.
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