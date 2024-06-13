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Ідеальний попутник — 10 порід собак, які гарно справляються з подорожами в авто

13 червня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-10 порід собак, які ідеально впораються з тривалими подорожами в авто
Лабрадор в автомобілі. Фото: thelabradorsite.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Який домашній улюбленець найкращий попутник в машині? Дослідження журналу Auto Trader показало, що лабрадори, пуделі та золотисті ретривери є одними з найкращих порід собак, які витримують тривалі автомобільні подорожі.

Про це написав Country Living.

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Лабрадори є найкращими пасажирами на задньому сидінні, завдяки їхньому спокійному та співчутливому характеру. Попри високий рівень енергії, ці робочі собаки завжди прагнуть догодити своїм господарям.

Серед інших порід, які люблять автомобілі — французькі бульдоги, такси та йоркширські тер’єри.

Чихуахуа, одні з найменших собак у світі, також почуватимуться комфортно в машині, адже у них буде більше вільного місця. В дослідженні йдеться: "Попри завзятий темперамент, вони дуже кмітливі та легко піддаються дресуванню. Тож навіть якщо чихуахуа спочатку погано сприймають авто, вони швидко до них звикають".

 

Ідеальний попутник — 10 порід собак, які гарно справляються з подорожами в авто - фото 1
Чихуахуа. Фото: wimp.com

Як підготуватися до подорожі

Якщо збираєтесь у подорож, не забувайте належним чином утримувати свого вихованця, щоб він не заважав під час їзди.

Автокрісло для собак, ремінь безпеки, переноска для домашніх тварин, клітка — це гарні засоби безпеки тварин в автомобілях.

Під час тривалих подорожей рекомендуються часті зупинки для перекусів та туалету.

Також важливо якомога більше тренувати собаку перед поїздкою, щоб він потім не хвилювався.

ТОП-10 собак, які найкраще справляються з автоподорожами

  1. Лабрадор ретривер
  2. Чихуахуа
  3. Мальтез
  4. Золотистий ретривер
  5. Пудель
  6. Французький бульдог
  7. Померанський шпіц
  8. Такса
  9. Йоркширський тер'єр
  10. Бостон-тер'єр

Раніше ми представляли ТОП-10 кращих автомобілів для власників собак. Також писали, як безпечно подорожувати машиною з домашніми тваринами.

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