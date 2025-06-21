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Головна Авто Чому в канадському містечку водії ніколи не замикають двері авто

Чому в канадському містечку водії ніколи не замикають двері авто

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 09:35
В канадському місті ніколи не замикають двері авто: яка причина
Білий ведмідь заглядає в авто. Фото: mirror.co.uk
Ключові моменти Столиця білих ведмедів Запасний план

В унікальному канадському містечку Черчилл білі ведмеді є звичайною частиною життя його мешканців. У населеному пункті постійно проживають менше як 1000 людей, які можуть сховатися у будь-якій машині від небезпечного хижака.

Про це написав Motor Biscuit.

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Столиця білих ведмедів

Місто Черчилл має розвинену туристичну галузь. Гості з’їжджаються, щоб побачити щорічну міграцію білих ведмедів. Населений пункт розташований прямо посеред півострова, де тисячі хижаків чекають на замерзання Гудзонової затоки наприкінці жовтня. Тисячі великих ведмедів бродять узбережжям, поки лід не стане достатньо товстим, щоб потім харчуватися тюленями.

Іноді їм стає нудно і вони заходять у місто. Але місцева громада вигадала, як навчити ведмедів триматися якомога далі від міста. Населений пункт має особливу в'язницю для білих ведмедів, куди хижаків поміщають до окремих камер без їжі. Як тільки лід застигає, їх вивозять.

Містяни сподіваються, що цей тюремний вирок буде достатньо неприємним, щоб ці конкретні ведмеді уникали населеного пункту наступного року. А чиновники вважають, що кілька днів ув'язнення краще, ніж бути застреленими.

Попередження про білих ведмедів.
Фото: discoveringthearctic.org.uk

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Запасний план

Однак, не завжди вдається увʼязнити ведмедя вчасно, тому під час раптової атаки хижака людина може замкнутися в найближчому автомобілі, кому б він не належав. Ось чому мешканці Черчилля завжди залишають свої машини незамкненими.

Можливо, це дещо підвищує ризик крадіжки машин. Але більшу частину року виїхати з Черчилля немає можливості через замети, тому мешканці готові на такий ризик. Це краще, ніж бути з'їденим ведмедем.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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