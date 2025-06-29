Как ежегодно увеличиваются слепые зоны автомобилей: исследование

Водитель зацепил велосипед. Фото: freepik.com

Современные транспортные средства намного больше и тяжелее, чем были в начале века, а также имеют множество инженерных решений для защиты водителя. Но такие автомобили имеют большие слепые зоны, и новое исследование показывает, насколько меньше дороги сегодня видит водитель по сравнению с 25 годами назад.

Об этом написал Motor1.

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Уменьшение обзора

Исследование Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), показало, что видимость в радиусе 10 метров у трех протестированных автомобилей снизилась на целых 58%. Были измерены изменения слепых зон автомобилей с 1997 по 2023 год в каждом поколении Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee и Toyota Camry.

За 25 лет видимость Honda CR-V значительно ухудшилась. В 1997 году водители могли видеть 68% зоны на расстоянии 10 метров перед автомобилем, в 2022 году свободный обзор сократился до 28%. Показатели Suburban упали с 56% в 2000 году до лишь 28% в 2023 году. У большого пикапа F-150 обзор снизился с ужасно низких 43% в 1997 году до 36% в 2015-м.

IIHS объясняет снижение передней видимости на CR-V и Suburban более высокими капотами и большими зеркалами, которые могут затмевать детей, пешеходов и велосипедистов.

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Стабильное окно

Accord и Camry показали гораздо лучшие результаты. Обзорность на Honda снизилась всего на 5% за четверть века (с 65% до 60%). А Camry почти не потеряла своей передней видимости за эти годы (с 61% в 2007 году до 57%). По данным IIHS, оба эти показателя находятся в пределах погрешности.

Фото: freepik.com

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