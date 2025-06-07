Инновационный ремень безопасности Volvo адаптируется к телу водителя

Volvo создала "умный" ремень безопасности
Компания Volvo Cars представила мультиадаптивный ремень безопасности. Он появится в электрическом Volvo EX60 в 2026 году.
Ремень безопасности должен предоставлять лучшую защиту для водителей и пассажиров благодаря данным в режиме реального времени, поступающим от передовых датчиков автомобиля, пишет media.volvocars.com.
В Volvo называют этот ремень "первым в мире мультиадаптивным ремнем безопасности". И подчеркивают, что цель этой новации — помочь спасти миллионы жизней.
Что известно о ремне Volvo
Этот ремень может использовать данные, поступающие от внутренних и внешних датчиков, для настройки защиты, адаптируя настройки в зависимости от ситуации и профиля человека, таких как рост, вес, форма тела и положение сиденья.
Например, больший пассажир в серьезной аварии получит большую настройку нагрузки на ремень, чтобы уменьшить риск травмы головы. В то время как меньший пассажир в меньшей аварии получит меньшую настройку нагрузки на ремень, чтобы уменьшить риск переломов ребер.
Это достигается путем значительного увеличения количества так называемых вариаций профиля ограничения нагрузки, которые управляют силой, прикладываемой к пассажирам в случае аварии. А благодаря обновлениям программного обеспечения, поступающим через беспроводную сеть, со временем система становится лучше.
Сбор данных
Новый ремень безопасности расширяет профили ограничения нагрузки с трех до одиннадцати и увеличивает возможное количество настроек, что позволяет оптимизировать производительность для каждой ситуации и отдельного человека.
Мультиадаптивный ремень безопасности может использовать данные с различных датчиков, включая внешние, внутренние и датчики столкновения. Менее чем за мгновение глаза система автомобиля анализирует уникальные характеристики столкновения, такие как направление, скорость и поза пассажира, и передает эту информацию ремню безопасности. На основе этих данных система выбирает наиболее подходящую настройку.
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