Инновационный ремень безопасности Volvo адаптируется к телу водителя

Автомобиль Volvo. Фото: Volvo

Компания Volvo Cars представила мультиадаптивный ремень безопасности. Он появится в электрическом Volvo EX60 в 2026 году.

Ремень безопасности должен предоставлять лучшую защиту для водителей и пассажиров благодаря данным в режиме реального времени, поступающим от передовых датчиков автомобиля, пишет media.volvocars.com.

Реклама

Читайте также:

В Volvo называют этот ремень "первым в мире мультиадаптивным ремнем безопасности". И подчеркивают, что цель этой новации — помочь спасти миллионы жизней.

Что известно о ремне Volvo

Этот ремень может использовать данные, поступающие от внутренних и внешних датчиков, для настройки защиты, адаптируя настройки в зависимости от ситуации и профиля человека, таких как рост, вес, форма тела и положение сиденья.

Например, больший пассажир в серьезной аварии получит большую настройку нагрузки на ремень, чтобы уменьшить риск травмы головы. В то время как меньший пассажир в меньшей аварии получит меньшую настройку нагрузки на ремень, чтобы уменьшить риск переломов ребер.

Это достигается путем значительного увеличения количества так называемых вариаций профиля ограничения нагрузки, которые управляют силой, прикладываемой к пассажирам в случае аварии. А благодаря обновлениям программного обеспечения, поступающим через беспроводную сеть, со временем система становится лучше.

Сбор данных

Новый ремень безопасности расширяет профили ограничения нагрузки с трех до одиннадцати и увеличивает возможное количество настроек, что позволяет оптимизировать производительность для каждой ситуации и отдельного человека.

Мультиадаптивный ремень безопасности может использовать данные с различных датчиков, включая внешние, внутренние и датчики столкновения. Менее чем за мгновение глаза система автомобиля анализирует уникальные характеристики столкновения, такие как направление, скорость и поза пассажира, и передает эту информацию ремню безопасности. На основе этих данных система выбирает наиболее подходящую настройку.

Напомним, опубликован рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в Украине.