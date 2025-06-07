Інноваційний пасок безпеки Volvo адаптується до тіла водія

Автомобіль Volvo. Фото: Volvo

Компанія Volvo Cars представила мультиадаптивний ремінь безпеки. Він з'явиться в електричному Volvo EX60 у 2026 році.

Ремінь безпеки має надавати кращий захист для водіїв та пасажирів завдяки даним у режимі реального часу, що надходять від передових датчиків автомобіля, пише media.volvocars.com.

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У Volvo називають цей ремінь "першим у світі мультиадаптивним паском безпеки". І підкреслюють, що ціль цієї новації — допомогти врятувати мільйони життів.

Що відомо про ремінь Volvo

Цей ремінь може використовувати дані, що надходять від внутрішніх та зовнішніх датчиків, для налаштування захисту, адаптуючи налаштування залежно від ситуації та профілю людини, таких як зріст, вага, форма тіла та положення сидіння.

Наприклад, більший пасажир у серйозній аварії отримає більше налаштування навантаження на ремінь, щоб зменшити ризик травми голови. У той час як менший пасажир у меншій аварії отримає менше налаштування навантаження на ремінь, щоб зменшити ризик переломів ребер.

Це досягається шляхом значного збільшення кількості так званих варіацій профілю обмеження навантаження, які керують силою, що прикладається до пасажирів у разі аварії. А завдяки оновленням програмного забезпечення, що надходять через бездротову мережу, з часом система стає кращою.

Збір даних

Новий ремінь безпеки розширює профілі обмеження навантаження з трьох до одинадцяти та збільшує можливу кількість налаштувань, що дозволяє оптимізувати продуктивність для кожної ситуації та окремої людини.

Мультиадаптивний ремінь безпеки може використовувати дані з різних датчиків, включаючи зовнішні, внутрішні та датчики зіткнення. Менш ніж за мить ока система автомобіля аналізує унікальні характеристики зіткнення, такі як напрямок, швидкість та поза пасажира, і передає цю інформацію ременю безпеки. На основі цих даних система вибирає найбільш відповідне налаштування.

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