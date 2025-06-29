Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому сліпі зони автомобілів збільшуються щороку

Чому сліпі зони автомобілів збільшуються щороку

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 17:22
Як щороку збільшуються сліпі зони автомобілів: дослідження
Водій зачепив велосипед. Фото: freepik.com

Сучасні транспортні засоби набагато більші та важчі, ніж були на початку століття, а також мають безліч інженерних рішень для захисту водія. Але такі автомобілі мають більші сліпі зони, і нове дослідження показує, наскільки менше дороги сьогодні бачить водій порівняно з 25 роками тому.

Про це написав Motor1.

Реклама
Читайте також:

Зменшення огляду

Дослідження Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS) показало, що видимість у радіусі 10 метрів у трьох протестованих автомобілів знизилася на цілих 58%. Були виміряні зміни сліпих зон автомобілів з 1997 по 2023 рік у кожному поколінні Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee та Toyota Camry.

За 25 років видимість Honda CR-V значно погіршилася. У 1997 році водії могли бачити 68% зони на відстані 10 метрів перед автомобілем, у 2022 році огляд скоротився до 28%. Показники Suburban впали з 56% у 2000 році до 28% у 2023 році. У великого пікапа F-150 оглядовість знизилася з жахливо низьких 43% у 1997 році до 36% у 2015-му.

IIHS пояснює зниження передньої видимості на CR-V та Suburban вищими капотами та більшими дзеркалами, які можуть затьмарювати дітей, пішоходів та велосипедистів.

Читайте також:

Виробник попередив про дві смертельно небезпечні моделі авто

На який швидкості спрацьовують подушки безпеки в авто

Стабільне вікно

Accord та Camry показали набагато кращі результати. Оглядовість на Honda знизилася лише на 5% за чверть століття (з 65% до 60%). А Camry майже не втратила своєї передньої видимості за ці роки (з 61% у 2007 році до 57%). За даними IIHS, обидва ці показники знаходяться в межах похибки.

Водій зачепив велосипед.
Фото: freepik.com

Читайте також:

Volvo розробила розумний пасок безпеки

Subaru створила автомобільну подушку безпеки для велосипедистів

авто дослідження автомобіль водії безпека велосипедист пішоходи
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації