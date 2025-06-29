Як щороку збільшуються сліпі зони автомобілів: дослідження

Водій зачепив велосипед. Фото: freepik.com

Сучасні транспортні засоби набагато більші та важчі, ніж були на початку століття, а також мають безліч інженерних рішень для захисту водія. Але такі автомобілі мають більші сліпі зони, і нове дослідження показує, наскільки менше дороги сьогодні бачить водій порівняно з 25 роками тому.

Про це написав Motor1.

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Зменшення огляду

Дослідження Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS) показало, що видимість у радіусі 10 метрів у трьох протестованих автомобілів знизилася на цілих 58%. Були виміряні зміни сліпих зон автомобілів з 1997 по 2023 рік у кожному поколінні Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee та Toyota Camry.

За 25 років видимість Honda CR-V значно погіршилася. У 1997 році водії могли бачити 68% зони на відстані 10 метрів перед автомобілем, у 2022 році огляд скоротився до 28%. Показники Suburban впали з 56% у 2000 році до 28% у 2023 році. У великого пікапа F-150 оглядовість знизилася з жахливо низьких 43% у 1997 році до 36% у 2015-му.

IIHS пояснює зниження передньої видимості на CR-V та Suburban вищими капотами та більшими дзеркалами, які можуть затьмарювати дітей, пішоходів та велосипедистів.

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Стабільне вікно

Accord та Camry показали набагато кращі результати. Оглядовість на Honda знизилася лише на 5% за чверть століття (з 65% до 60%). А Camry майже не втратила своєї передньої видимості за ці роки (з 61% у 2007 році до 57%). За даними IIHS, обидва ці показники знаходяться в межах похибки.

Фото: freepik.com

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