Покрокова інструкція — як відрегулювати дзеркала в авто

Бічне дзеркало. Фото: wikipedia.org

Часто автомобіль під час руху вже не видно у дзеркалі заднього виду, але збоку машини він ще не з'явився. Не побачивши інше авто, водій починає маневр, який призводить до ДТП. Щоб цього не сталося, дзеркала автомобіля мають бути налаштованими правильно.

Про це написав ATL.

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Сліпі зони

Простір біля машини, який недоступний огляду з сидіння водія, називається "сліпою зоною".

Огляд з правого боку авто практично завжди має непроглядну ділянку. Тому при маневрі необхідно повернути голову та подивитися праворуч, або нахилитися до керма й подивитись на праве бічне дзеркало з іншого ракурсу.

"Сліпа зона" ліворуч на більшості машин практично відсутня. Цьому сприяє спеціальна сферична форма дзеркала. Але при цьому відображені об'єкти здаються візуально віддаленішими.

Налаштування дзеркал

Ліве бічне дзеркало регулюється так, щоб можна було бачити близько 60% землі та 40% неба. Потрібно, щоб в ньому відображалися обидві ручки дверей, при цьому внизу правого кута було видно передню ручку. Також водій має бачити частину свого лівого борту.

В правому бічному дзеркалі має бути видно близько 70% землі. Повинна відображатися частина правого борту, а передня дверна ручка — в кутку дзеркала ліворуч.

Салонне дзеркало заднього виду налаштовується так, щоб його центр проходив по лінії центру заднього скла.

Правильно налаштовані дзеркала відображають різні зони огляду. При нахилі ліворуч або праворуч у відповідних дзеркалах повинні відображатися задні крила.

Раніше ми писали, для чого призначена кнопка на дзеркалі заднього виду. Також експерти пояснили, навіщо чорні риски на бічних дзеркалах авто.