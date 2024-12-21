Чорні риски на бічних дзеркалах авто — про їх функції мало хто знає

Бічне дзеркало з чорною смугою. Фото: spm

Бічні дзеркала є обов'язковою частиною автомобіля, які використовуються для супроводу водіїв на дорозі та для безпеки під час руху. Але деякі дзеркала мають маленьку чорну переривчасту смужку, про приховану функцію якої мало хто знає.

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Автомобільні дзеркала дозволяють водієві бачити ззаду та з боків. Але певні з них забезпечують кращу видимість для водіїв, зокрема асферичні дзеркала з вертикальною чорною смугою.

На відміну від звичайних дзеркал, асферичні трохи вигнуті назовні. Ось чому існує вертикальна чорна смуга, яка дозволяє розмежувати вигнуту та плоску частини дзеркала. Тоді водієві легше бачити різницю між двома частинами, й він природним чином адаптується до цього більш зручного зору.

Крім того, вигнутий огляд цих дзеркал дозволяє мати кращу видимість задньої частини автомобіля та збільшує огляд сліпих зон.

Раніше ми писали, як відрегулювати дзеркала в авто, адже майже 90% водіїв роблять це неправильно. Також ми розповідали для чого потрібна чарівна кнопка на дзеркалі заднього виду.