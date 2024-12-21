Черные риски на боковых зеркалах авто — об их функциях мало кто знает

Боковое зеркало с черной полосой. Фото: spm

Боковые зеркала являются обязательной частью автомобиля, которые используются для сопровождения водителей на дороге и безопасности во время движения. Но некоторые зеркала имеют маленькую черную прерывистую полоску, о скрытой функции которой мало кто знает.

Какую от нее пользу написал Sante Plus.

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Автомобильные зеркала позволяют водителю видеть сзади и по бокам. Но некоторые из них обеспечивают лучшую видимость для водителей, в частности асферические зеркала с вертикальной черной полосой.

В отличие от обычных зеркал, асферические чуть-чуть изогнутые наружу. Вот почему существует вертикальная черная полоса, позволяющая разграничить изогнутую и плоскую части зеркала. Тогда водителю легче видеть разницу между двумя частями, и он естественным образом адаптируется к более удобному зрению.

Кроме того, изогнутый обзор этих зеркал позволяет иметь лучшую видимость задней части автомобиля и увеличивает обзор слепых зон.

Ранее мы писали, как отрегулировать зеркала в автомобиле, ведь почти 90% водителей делают это неправильно. Также мы рассказывали зачем нужна волшебная кнопка на зеркале заднего вида.