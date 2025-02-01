Пошаговая инструкция — как отрегулировать зеркала в авто

Боковое зеркало. Фото: wikipedia.org

Часто автомобиль во время движения уже не видно в зеркале заднего вида, но сбоку машины он еще не появился. Не увидев другое авто, водитель начинает маневр, который приводит к ДТП. Чтобы этого не произошло, зеркала автомобиля должны быть настроены правильно.

Об этом написал ATL.

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Слепые зоны

Пространство возле машины, которое недоступно обзору с сиденья водителя, называется "слепой зоной".

Обзор с правой стороны авто практически всегда имеет не просматриваемый участок. Поэтому при маневре необходимо повернуть голову и посмотреть направо, или наклониться к рулю и посмотреть на правое боковое зеркало с другого ракурса.

"Слепая зона" слева на большинстве машин практически отсутствует. Этому способствует специальная сферическая форма зеркала. Но при этом отраженные объекты кажутся визуально более удаленными.

Настройка зеркал

Левое боковое зеркало регулируется так, чтобы можно было видеть около 60% земли и 40% неба. Нужно, чтобы в нем отражались обе ручки дверей, при этом внизу правого угла было видно переднюю ручку. Также водитель должен видеть часть своего левого борта.

В правом боковом зеркале должно быть видно около 70% земли. Должна отображаться часть правого борта, а передняя дверная ручка — в углу зеркала слева.

Салонное зеркало заднего вида настраивается так, чтобы его центр проходил по линии центра заднего стекла.

Правильно настроенные зеркала отображают различные зоны обзора. При наклоне влево или вправо в соответствующих зеркалах должны отображаться задние крылья.

Ранее мы писали, для чего предназначена кнопка на зеркале заднего вида. Также эксперты объяснили, зачем черные черточки на боковых зеркалах авто.