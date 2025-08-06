Как обычная вода уничтожает фары автомобиля

Мытье автомобиля. Фото: freepik.com

Мало кто знает, что водопроводная вода не дружественна к современным автомобильным фарам из поликарбоната. Очень быстро эффективность освещения машины может снизиться на 30-50%, что создаст для водителя опасность в реальных дорожных условиях.

Об этом написал Avtopilot.

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Современные автомобильные фары делают из прочного, но чувствительного к повреждениям пластика — поликарбоната. Самой большой угрозой для него является обычная жесткая вода.

Когда капли воды из-под крана высыхают на фарах, они оставляют после себя белый налет — это соли кальция и магния. Эти маленькие кристаллы похожи на накипь в чайнике. Когда водитель протирает фары, эти кристаллы действуют как мелкий абразив, оставляя множество незаметных сначала царапин. Со временем они образуют сетку, которая рассеивает свет, делая его слабым и нечетким.

Кроме того, хлор и другие вещества в водопроводной воде со временем разрушают пластик. Из-за этого фары начинают желтеть и мутнеть. Как результат — освещение ухудшается на 30-50%.

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Как заботиться о фарах

Вот несколько простых правил ухода за фарами, чтобы они долго оставались чистыми и прозрачными.

Используйте правильные средства. Мойте фары специальным автошампунем с нейтральным pH. Не стоит использовать обычные средства для мытья посуды.

Мойте фары специальным автошампунем с нейтральным pH. Не стоит использовать обычные средства для мытья посуды. Выбирайте мягкие инструменты. Мягкое микрофибровое полотенце эффективно удалит грязь и не оставит царапин.

Мягкое микрофибровое полотенце эффективно удалит грязь и не оставит царапин. Всегда вытирайте насухо. После мытья фары нужно тщательно вытереть чистой и сухой микрофибровой салфеткой. Это не даст воде оставить белый минеральный налет.

После мытья фары нужно тщательно вытереть чистой и сухой микрофибровой салфеткой. Это не даст воде оставить белый минеральный налет. Нанесите защиту. Раз в несколько месяцев обрабатывайте фары специальным полиролем или воском с УФ-фильтрами. Такой защитный слой будет отталкивать воду, защитит от царапин и солнечных лучей.

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