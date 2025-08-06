Як звичайна вода нищить фари автомобіля

Миття автомобіля. Фото: freepik.com

Мало хто знає, що водопровідна вода не є дружньою до сучасних автомобільних фар з полікарбонату. Дуже швидко ефективність освітлення машини може знизиться на 30-50%, що створить для водія небезпеку в реальних дорожніх умовах.

Про це написав Avtopilot.

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Прихована небезпека

Сучасні автомобільні фари роблять з міцного, але чутливого до пошкоджень пластику — полікарбонату. Найбільшою загрозою для нього є звичайна жорстка вода.

Коли краплі води з-під крана висихають на фарах, вони залишають після себе білий наліт — це солі кальцію та магнію. Ці маленькі кристали схожі на накип у чайнику. Коли водій протирає фари, ці кристали діють як дрібний абразив, залишаючи безліч непомітних спершу подряпин. Згодом вони утворюють сітку, яка розсіює світло, роблячи його слабким та нечітким.

Крім того, хлор та інші речовини у водопровідній воді з часом руйнують пластик. Через це фари починають жовтіти й мутніти. Як результат — освітлення погіршується на 30–50%.

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Як дбати про фари

Ось кілька простих правил догляду за фарами, щоб вони довго залишалися чистими та прозорими.

Використовуйте правильні засоби. Мийте фари спеціальним автошампунем з нейтральним pH. Не варто використовувати звичайні засоби для миття посуду.

Мийте фари спеціальним автошампунем з нейтральним pH. Не варто використовувати звичайні засоби для миття посуду. Обирайте м'які інструменти. М'який мікрофібровий рушник ефективно видалить бруд та не залишить подряпин.

М'який мікрофібровий рушник ефективно видалить бруд та не залишить подряпин. Завжди витирайте насухо. Після миття фари потрібно ретельно витерти чистою та сухою мікрофібровою серветкою. Це не дасть воді залишити білий мінеральний наліт.

Після миття фари потрібно ретельно витерти чистою та сухою мікрофібровою серветкою. Це не дасть воді залишити білий мінеральний наліт. Нанесіть захист. Раз на кілька місяців обробляйте фари спеціальним поліролем або воском з УФ-фільтрами. Такий захисний шар відштовхуватиме воду, захистить від подряпин та сонячних променів.

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