Почему дешевеют электромобили — три причины

Почему дешевеют электромобили — три причины

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 17:04
Почему дешевеют электромобили - три причины
Электрическая 2025 Honda Civic. Фото: Honda

Электромобили, которые еще несколько лет назад считались элитным и дорогим видом транспорта, стремительно приближаются к ценовому паритету с авто на двигателях внутреннего сгорания. На рынке уже появляются модели за 15-17 тысяч долларов, тогда как премиальные марки, такие как Mercedes, начинают предлагать электрокары по той же цене, что и гибридные аналоги.

Что же заставляет цены на "зеленый" транспорт падать — пишет издание Тһіѕ is money.

Стоимость батарей всегда была главным барьером для доступности электрокаров. Но исследования показывают, что только за прошлый год цена литий-ионных батарей снизилась на 20%, а средняя стоимость составляет 115 долларов за кВт-ч. Ожидается, что к 2030 году она упадет до 69 долларов. Массовое производство в Китае, использование более дешевых материалов и новых технологий, в частности батарей LFP, сделали электромобили значительно доступнее.

Давление китайских производителей

Китайские бренды, среди которых BYD, MG и Chery, активно выходят на европейские рынки с более дешевыми моделями. В 2023 году уже 60% электрокаров в Китае стоили дешевле, чем их бензиновые аналоги. Это заставляет европейских автопроизводителей также снижать цены и предлагать более доступные варианты. Например, Volkswagen представил компактный ID.1 за 17 тысяч долларов, а Dacia готовит городской электрокар за 15 тысяч долларов.

Резкий рост предложения

Если еще в 2015 году на рынке Великобритании было всего восемь моделей электромобилей, то сегодня их более 130. Чем больше производителей выходит в сегмент, тем сильнее конкуренция и тем ниже становятся цены. Покупатели получают больший выбор, а компании вынуждены бороться за потребителя.

авто автомобиль електромобиль дешево цена
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
