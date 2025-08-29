Чому дешевшають електромобілі — три причини

Електрична 2025 Honda Civic. Фото: Honda

Електромобілі, які ще кілька років тому вважалися елітним і дорогим видом транспорту, стрімко наближаються до цінового паритету з авто на двигунах внутрішнього згоряння. На ринку вже з’являються моделі за 15–17 тисяч доларів, тоді як преміальні марки, такі як Mercedes, починають пропонувати електрокари за тією ж ціною, що й гібридні аналоги.

Що ж змушує ціни на "зелений" транспорт падати — пише видання Тhis is money.

Здешевлення акумуляторів

Вартість батарей завжди була головним бар’єром для доступності електрокарів. Але дослідження показують, що лише за минулий рік ціна літій-іонних батарей знизилася на 20%, а середня вартість становить 115 доларів за кВт·год. Очікується, що до 2030 року вона впаде до 69 доларів. Масове виробництво в Китаї, використання дешевших матеріалів і нових технологій, зокрема батарей LFP, зробили електромобілі значно доступнішими.

Тиск китайських виробників

Китайські бренди, серед яких BYD, MG та Chery, активно виходять на європейські ринки з дешевшими моделями. У 2023 році вже 60% електрокарів у Китаї коштували дешевше, ніж їхні бензинові аналоги. Це змушує європейських автовиробників також знижувати ціни та пропонувати більш доступні варіанти. Наприклад, Volkswagen представив компактний ID.1 за 17 тисяч доларів, а Dacia готує міський електрокар за 15 тисяч доларів.

Різке зростання пропозиції

Якщо ще у 2015 році на ринку Великої Британії було всього вісім моделей електромобілів, то сьогодні їх понад 130. Чим більше виробників виходить у сегмент, тим сильніша конкуренція та тим нижчими стають ціни. Покупці отримують більший вибір, а компанії змушені боротися за споживача.

