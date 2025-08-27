Один з найдешевших нових кросоверів. Фото: gocar.gr

В Україні дедалі більше водіїв, особливо молодь та жителі міст, обирають автомобілі, які не лише недорогі при купівлі, а й економні в обслуговуванні. Люди шукають моделі з простим ремонтом і доступними запчастинами — і експерти вторинного ринку склали актуальний рейтинг таких авто.

Про це повідомляє Autodosug.

Які найкращі бюджетні авто з недорогим обслуговуванням

На першому місці в списку опинився Volkswagen Golf IV (1997–2004). Хетчбек із двигунами 1.6 бензин або 1.9 дизель відомий надійністю, простотою конструкції та економічним споживанням пального — 6–7 л/100 км.

Другою у популярності стала Opel Astra G (1998–2004). Автомобіль добре тримається на дорозі, обслуговується недорого, а деталі легко знайти навіть у невеликих містах. Найбільш економними вважаються бензинові версії 1.4 та 1.6.

На третьому місці — Renault Megane I у кузовах седан та хетчбек. Моделі з двигунами 1.6 бензин і 1.9 дизель відзначаються простотою будови та невеликими витратами на паливо. Завдяки м’якій підвісці Megane підходить для тривалих поїздок.

Також до списку потрапила Skoda Fabia I (1999–2007), що побудована на платформі Volkswagen. Бензинові версії 1.2 та 1.4 відзначаються надійністю, економічністю та витривалістю.

Ford Focus I, один із бестселерів початку 2000-х, зайняв п’яте місце. В Україні найпоширеніші бензинові модифікації 1.6 та дизелі 1.8 TDDI, які поєднують комфорт, надійність і прийнятну вартість експлуатації.

Шосте місце дісталося Hyundai Accent II з двигунами 1.5 л. Автомобіль приваблює відносно сучасним зовнішнім виглядом, міцною підвіскою та простим сервісом.

Замикає рейтинг Daewoo Lanos, який досі має популярність серед українських водіїв. Доступні деталі, низька вартість ремонту та велика кількість майстрів, які знають цю модель, роблять Lanos ідеальним варіантом для новачків та водіїв із обмеженим бюджетом.

