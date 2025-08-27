Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшие подержанные авто до 5000 долларов с дешевым обслуживанием

Лучшие подержанные авто до 5000 долларов с дешевым обслуживанием

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:47
Какие самые лучшие бюджетные авто с недорогим обслуживанием
Один из самых дешевых новых кроссоверов. Фото: gocar.gr

В Украине все больше водителей, особенно молодежь и жители городов, выбирают автомобили, которые не только недорогие при покупке, но и экономные в обслуживании. Люди ищут модели с простым ремонтом и доступными запчастями — и эксперты вторичного рынка составили актуальный рейтинг таких авто.

Об этом сообщает Autodosug.

Реклама
Читайте также:

Какие самые лучшие бюджетные авто с недорогим обслуживанием

На первом месте в списке оказался Volkswagen Golf IV (1997-2004). Хэтчбек с двигателями 1.6 бензин или 1.9 дизель известен надежностью, простотой конструкции и экономичным потреблением топлива — 6-7 л/100 км.

Второй по популярности стала Opel Astra G (1998-2004). Автомобиль хорошо держится на дороге, обслуживается недорого, а детали легко найти даже в небольших городах. Наиболее экономными считаются бензиновые версии 1.4 и 1.6.

На третьем месте - Renault Megane I в кузовах седан и хэтчбек. Модели с двигателями 1.6 бензин и 1.9 дизель отличаются простотой строения и небольшими затратами на топливо. Благодаря мягкой подвеске Megane подходит для длительных поездок.

Также в список попала Skoda Fabia I (1999-2007), построенная на платформе Volkswagen. Бензиновые версии 1.2 и 1.4 отличаются надежностью, экономичностью и выносливостью.

Ford Focus I, один из бестселлеров начала 2000-х, занял пятое место. В Украине самые распространенные бензиновые модификации 1.6 и дизели 1.8 TDDI, которые сочетают комфорт, надежность и приемлемую стоимость эксплуатации.

Шестое место досталось Hyundai Accent II с двигателями 1.5 л. Автомобиль привлекает относительно современным внешним видом, крепкой подвеской и простым сервисом.

Замыкает рейтинг Daewoo Lanos, который до сих пор пользуется популярностью среди украинских водителей. Доступные детали, низкая стоимость ремонта и большое количество мастеров, которые знают эту модель, делают Lanos идеальным вариантом для новичков и водителей с ограниченным бюджетом.

Ранее мы писали, что около половины украинцев имеют собственный автомобиль. При выборе модели они обращают внимание не только на цену, но и на комфорт и удобство.

Также мы рассказывали, что в большинстве крупных городов Украины давно существуют платные парковки. Однако не все водители знают, что некоторые категории граждан могут пользоваться ими бесплатно на законных основаниях.

авто автомобиль водители подержанные авто водитель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации