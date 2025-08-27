Один из самых дешевых новых кроссоверов. Фото: gocar.gr

В Украине все больше водителей, особенно молодежь и жители городов, выбирают автомобили, которые не только недорогие при покупке, но и экономные в обслуживании. Люди ищут модели с простым ремонтом и доступными запчастями — и эксперты вторичного рынка составили актуальный рейтинг таких авто.

Какие самые лучшие бюджетные авто с недорогим обслуживанием

На первом месте в списке оказался Volkswagen Golf IV (1997-2004). Хэтчбек с двигателями 1.6 бензин или 1.9 дизель известен надежностью, простотой конструкции и экономичным потреблением топлива — 6-7 л/100 км.

Второй по популярности стала Opel Astra G (1998-2004). Автомобиль хорошо держится на дороге, обслуживается недорого, а детали легко найти даже в небольших городах. Наиболее экономными считаются бензиновые версии 1.4 и 1.6.

На третьем месте - Renault Megane I в кузовах седан и хэтчбек. Модели с двигателями 1.6 бензин и 1.9 дизель отличаются простотой строения и небольшими затратами на топливо. Благодаря мягкой подвеске Megane подходит для длительных поездок.

Также в список попала Skoda Fabia I (1999-2007), построенная на платформе Volkswagen. Бензиновые версии 1.2 и 1.4 отличаются надежностью, экономичностью и выносливостью.

Ford Focus I, один из бестселлеров начала 2000-х, занял пятое место. В Украине самые распространенные бензиновые модификации 1.6 и дизели 1.8 TDDI, которые сочетают комфорт, надежность и приемлемую стоимость эксплуатации.

Шестое место досталось Hyundai Accent II с двигателями 1.5 л. Автомобиль привлекает относительно современным внешним видом, крепкой подвеской и простым сервисом.

Замыкает рейтинг Daewoo Lanos, который до сих пор пользуется популярностью среди украинских водителей. Доступные детали, низкая стоимость ремонта и большое количество мастеров, которые знают эту модель, делают Lanos идеальным вариантом для новичков и водителей с ограниченным бюджетом.

