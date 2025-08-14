Видео
Стоит ли менять потемневшее моторное масло в авто

Стоит ли менять потемневшее моторное масло в авто

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:00
Почему темнеет моторное масло в авто и стоит ли его заменить
Механик проверяет моторное масло. Фото: freepik.com

Многие водители начинают паниковать, когда недавно залитое светлое моторное масло быстро темнеет или даже чернеет, ведь считается, что это признак износа, и его нужно срочно менять. Однако это не всегда так — на самом деле потемнение масла может свидетельствовать, что оно эффективно выполняет свою работу.

Об этом написал Jalopnik.

Почему масло темнеет

Современные синтетические масла содержат специальные присадки, в частности моющие и диспергирующие компоненты. Эти присадки начинают активно действовать сразу после запуска двигателя. Они очищают внутренние поверхности двигателя от грязи, отложений и шлама, которые неизбежно образуются во время работы. Когда масло циркулирует по двигателю, оно собирает эти загрязнения. Именно поэтому его цвет меняется со светло-золотистого на темно-коричневый или черный.

Кроме того, цвет масла темнеет под воздействием высоких температур и окисления. Во время циклического нагрева двигателя, когда он разогревается, а затем охлаждается, химические присадки тоже реагируют на изменение температуры.

Особенно быстро чернеет масло в дизельных двигателях. Из-за того что при сгорании дизтоплива образуется значительно больше сажи, чем в бензиновых моторах. Масло эффективно поглощает эту сажу.

Показатели износа

Потемнение моторного масла — это нормальный рабочий процесс. Темный цвет свидетельствует, что присадки работают должным образом, очищая и смазывая двигатель. Цвет смазки сам по себе не является надежным индикатором того, что его нужно заменить.

Гораздо важнее придерживаться рекомендованного интервала замены масла, указанного в руководстве по эксплуатации авто. Производитель учитывает все особенности двигателя, тип топлива и рекомендуемую марку масла, чтобы определить оптимальный пробег. Именно поэтому стоит ориентироваться на пробег или время, а не на цвет жидкости.

Игнорирование рекомендаций производителя может привести к преждевременному износу двигателя, ведь со временем и пробегом присадки теряют свою эффективность, а само масло теряет смазывающие свойства, независимо от его цвета.

Максим Сайгак
Автор:
Максим Сайгак
