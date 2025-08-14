Чому темніє моторна олива в авто та чи варто її замінит

Механік перевіряє моторну оливу. Фото: freepik.com

Багато водіїв починають панікувати, коли недавно залита світла моторна олива швидко темніє або навіть чорніє, адже вважається, що це ознака зносу, і її потрібно терміново міняти. Однак це не завжди так — насправді потемніння оливи може свідчити про те, що вона ефективно виконує свою роботу.

Чому мастило темніє

Сучасні синтетичні оливи містять спеціальні присадки, зокрема мийні та диспергуючі компоненти. Ці присадки починають активно діяти одразу після запуску двигуна. Вони очищають внутрішні поверхні двигуна від бруду, відкладень та шламу, які неминуче утворюються під час роботи. Коли олива циркулює по двигуну, вона збирає ці забруднення. Саме тому її колір змінюється зі світло-золотистого на темно-коричневий або чорний.

Крім того, колір оливи темніє під впливом високих температур та окиснення. Під час циклічного нагрівання двигуна, коли він розігрівається, а потім охолоджується, хімічні присадки теж реагують на зміну температури.

Особливо швидко чорніє олива в дизельних двигунах. Через те що під час згорання дизпалива утворюється значно більше сажі, ніж у бензинових моторах. Олива ефективно поглинає цю сажу.

Показники зносу

Потемніння моторної оливи — це нормальний робочий процес. Темний колір свідчить, що присадки працюють належним чином, очищаючи та змащуючи двигун. Колір оливи сам по собі не є надійним індикатором того, що її потрібно замінити.

Набагато важливіше дотримуватися рекомендованого інтервалу заміни мастила, вказаного в посібнику з експлуатації авто. Виробник враховує всі особливості двигуна, тип палива та рекомендовану марку оливи, щоб визначити оптимальний пробіг. Саме тому варто орієнтуватися на пробіг або час, а не на колір рідини.

Ігнорування рекомендацій виробника може призвести до передчасного зносу двигуна, адже з часом і пробігом присадки втрачають свою ефективність, а сама олива втрачає змащувальні властивості, незалежно від її кольору.

