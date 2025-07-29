Що буде з двигуном авто з ГБО від звичайної моторної оливи

Моторна олива. Фото: akvilon.company

Власники автомобілів з газобалонним обладнанням мають знати, що для двигунів на автогазі пыдходить не будь-яке мастило. Підвищене теплове навантаження та специфіка роботи двигуна з ГБО вимагають особливого підходу до вибору моторної оливи.

Про це написав AvtoTo.

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У двигунів, що працюють на автогазі, є низка недоліків:

відпрацьовані гази містять більшу кількість водяної пари, ніж у двигунах на рідкому паливі, тому моторні оливи повинні мати достатню стійкість до обводнення;

при згорянні збіднених газоповітряних сумішей у відпрацьованих газах зростає вміст оксидів азоту, тому оливи повинні мати достатню стійкість до їх впливу;

підвищується чутливість до утворення відкладень згорілого масла (зольних відкладень). Тому вміст металорганічних присадок (сульфатна зольність), що дають ці відкладення в олив для газових двигунів, має бути нижче.

За в'язкісно-температурними властивостями газових двигунів автовиробники рекомендують застосовувати олії класів SAE 10W-40 та SAE 15W-40.

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Вибір оливи

Підвищене теплове навантаження та специфіка роботи двигуна з ГБО вимагають особливого підходу до вибору моторної оливи:

Висока термостабільність. Олива повинна витримувати високі температури без втрати своїх властивостей.

Олива повинна витримувати високі температури без втрати своїх властивостей. Захист від зносу. Олива має містити присадки, які забезпечують додатковий захист деталей двигуна від зносу.

Олива має містити присадки, які забезпечують додатковий захист деталей двигуна від зносу. Антикорозійні властивості. Газ може спричиняти корозію, тому олива повинна мати антикорозійні присадки.

Правильно підібрана моторна олива забезпечить надійну роботу двигуна та продовжить його ресурс. При неправильному виборі мастила, автовласник ризикує зіштовхнутися з підвищеним зносом деталей, перегрівом двигуна та зменшенням його потужності.

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