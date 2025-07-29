Что будет с двигателем авто с ГБО от обычного моторного масла

Можно ли обычное моторное масло залить в авто с ГБО
Владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием должны знать, что для двигателей на автогазе подойдет не любая смазка. Повышенная тепловая нагрузка и специфика работы двигателя с ГБО требуют особого подхода к выбору моторного масла.
Об этом написал AvtoTo.
Особенности ГБО
У двигателей, работающих на автогазе, есть ряд недостатков:
- отработанные газы содержат большее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком топливе, поэтому моторные масла должны обладать достаточной стойкостью к обводнению;
- при сгорании обедненных газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содержание оксидов азота, поэтому масла должны обладать достаточной стойкостью к их воздействию;
- повышается чувствительность к образованию отложений сгоревшего масла (зольных отложений). Поэтому содержание металлорганических присадок (сульфатная зольность), дающих эти отложения в маслах для газовых двигателей, должно быть ниже.
По вязкостно-температурным свойствам газовых двигателей автопроизводители рекомендуют применять масла классов SAE 10W-40 и SAE 15W-40.
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Выбор масла
Повышенная тепловая нагрузка и специфика работы двигателя с ГБО требуют особого подхода к выбору моторного масла:
- Высокая термостабильность. Масло должно выдерживать высокие температуры без потери своих свойств.
- Защита от износа. Масло должно содержать присадки, которые обеспечивают дополнительную защиту деталей двигателя от износа.
- Антикоррозионные свойства. Газ может вызывать коррозию, поэтому масло должно иметь антикоррозионные присадки.
Правильно подобранное моторное масло обеспечит надежную работу двигателя и продлит его ресурс. При неправильном выборе масла, автовладелец рискует столкнуться с повышенным износом деталей, перегревом двигателя и уменьшением его мощности.
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