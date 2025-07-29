Что будет с двигателем авто с ГБО от обычного моторного масла

Моторное масло. Фото: akvilon.company

Владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием должны знать, что для двигателей на автогазе подойдет не любая смазка. Повышенная тепловая нагрузка и специфика работы двигателя с ГБО требуют особого подхода к выбору моторного масла.

Об этом написал AvtoTo.

Реклама

Читайте также:

Особенности ГБО

У двигателей, работающих на автогазе, есть ряд недостатков:

отработанные газы содержат большее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком топливе, поэтому моторные масла должны обладать достаточной стойкостью к обводнению;

при сгорании обедненных газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содержание оксидов азота, поэтому масла должны обладать достаточной стойкостью к их воздействию;

повышается чувствительность к образованию отложений сгоревшего масла (зольных отложений). Поэтому содержание металлорганических присадок (сульфатная зольность), дающих эти отложения в маслах для газовых двигателей, должно быть ниже.

По вязкостно-температурным свойствам газовых двигателей автопроизводители рекомендуют применять масла классов SAE 10W-40 и SAE 15W-40.

Также читайте:

Можно ли бензиновое масло залить в дизельный двигатель

Почему турбодвигатели требуют более дорогого моторного масла

Выбор масла

Повышенная тепловая нагрузка и специфика работы двигателя с ГБО требуют особого подхода к выбору моторного масла:

Высокая термостабильность. Масло должно выдерживать высокие температуры без потери своих свойств.

Масло должно выдерживать высокие температуры без потери своих свойств. Защита от износа. Масло должно содержать присадки, которые обеспечивают дополнительную защиту деталей двигателя от износа.

Масло должно содержать присадки, которые обеспечивают дополнительную защиту деталей двигателя от износа. Антикоррозионные свойства. Газ может вызывать коррозию, поэтому масло должно иметь антикоррозионные присадки.

Правильно подобранное моторное масло обеспечит надежную работу двигателя и продлит его ресурс. При неправильном выборе масла, автовладелец рискует столкнуться с повышенным износом деталей, перегревом двигателя и уменьшением его мощности.

Также читайте:

Подходит ли новым двигателям масло для авто с большим пробегом

Способы определения качества моторного масла по цвету