Подержанный Kia Ceed второго поколения: стоит ли купить

2015 Kia Ceed Фото: engineindetail.com

Автомобиль Kia Ceed второго поколения отличается стильным дизайном, комфортным салоном, хорошим соотношением цены и качества, а также широким выбором двигателей и комплектаций. Впрочем, некоторые владельцы отмечают небольшой объем багажника в версии хэтчбек и посредственную шумоизоляцию на высоких скоростях как потенциальные недостатки.

О технических характеристиках Kia Ceed с пробегом написал АвтоСвит.

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Обновленный Kia Ceed 2012 года стал более европейским, но сохранил сильные стороны предшественника, хотя технические новации были достаточно мягким: платформа перешла с J4 на J5, но колесная база и схемы подвесок не изменились.

В 2015 году над авто провели скромный рестайлинг, который немного коснулся оптики и бамперов, но появился новый мотор с непосредственным впрыском.

Прочность кузова

Машины Kia Ceed (2012-2018) в возрасте до 10 лет неплохо сохраняются и противостоят коррозии, поэтому в серьезных кузовных работах обычно нет необходимости. Впрочем, пороги нужно обязательно осматривать, в частности снизу, в зоне шва, ведь авто могут повреждаться из-за бордюров.

Бамперы имеют слабые крепления, которые повреждаются и отстегиваются даже при легких контактах. А при изменении промежутков бамперы начинают протирать краску в местах стыков с крыльями.

Из более мелких проблем — потертости краски в дверных проемах из-за уплотнителей, также могут облазить дверные ручки и рейлинги.

Тормозная система

Тормоза на Ceed простые, с однопоршневыми механизмами. Дисковые тормоза впереди: 280 мм для большинства версий, 320 мм для более мощных. Сзади — не вентилируемые диски: 262 мм с механическим ручником или 284 мм с электромеханическим.

Базовый стояночный тормоз имеет барабанную конструкцию, а электрический — плоские диски под суппортами. Электромеханика требует дорогостоящего блока управления за задней осью, а кнопка вместо рычага есть только в более дорогих комплектациях.

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Рулевое управление

Руль имеет электроусилитель. Сама схема ремонтопригодна: обычно двигатель усилителя не поставляется отдельно, а только в сборе с рулевой колонкой, но для Ceed его можно купить как самостоятельный узел, даже не дорого.

Поэтому работу рулевого управления при покупке стоит проверять внимательно, но для того, чтобы поторговаться, а не отменить сделку.

Трансмиссии

До рестайлинга предлагались 6-ступенчатые механические и автоматические коробки передач, а после 2015 года к ним присоединился робот с двумя сцеплениями, работающий в паре с новым мотором.

Механические коробки передач имеют типичный ресурс до 250 000 км, сцепление стоит обычных денег, а маховики практически на всех версиях простые одномассовые.

Роботизированная коробка с индексом D6GF1 имеет два сухих сцепления и вполне нормальна в эксплуатации, но не так широко освоена в ремонте.

Подавляющее большинство машин оснащено классическим гидромеханическим автоматом A6MF1. Коробка неплохая, но главным вопросом при покупке будет история обслуживания. При нормальной, а не агрессивной езде и замене масла раз в 50 000-60 000 км коробка может пройти 150 000-200 000 км до первой замены накладок блокировки гидротрансформатора.

Двигатели

Бензиновые моторы на 1,4 литра до и после рестайлинга отличаются. Изначально был агрегат G4FA семейства Gamma, ему на смену пришел более современный мотор Kappa с индексом G4LC. Оба объединяет цельноалюминиевая конструкция, цепной ГРМ, фазорегуляторы на впуске и выпуске и простой распределенный впрыск. Оба неплохие, но на вторичном рынке редкие.

Самым популярным вариантом двигателя является простой и надежный 1,6-литровый G4FC семейства Gamma на 130 л.с. Мотор всем знаком, поэтому сложностей с его обслуживанием быть не может.

Единственная, но не распространенная проблема — хрупкие катализаторы. Из-за них встречаются задиры в цилиндрах, поэтому некоторые владельцы даже удаляют катализатор заранее.

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