Почему популярная в Украине модель Kia прекращает существование

Kia Ceed третьего поколения. Фото: Kia

Представители Kia Netherlands подтвердили, что последние модели Ceed и XCeed сойдут с конвейера в мае этого года, но запасов авто на складах еще хватит на весь 2025 год. Так как ранее сняли с производства универсал ProCeed, новое поколение популярной в Украине Kia Ceed не планируется.

Об этом сообщил AutoWeek.

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Проект закрывают даже несмотря на то, что в течение 2024 года в Европе реализовали 129 367 единиц Ceed всех версий. К сожалению, модель уже не вписывается в нормативы выбросов CO2 Евросоюза.

С 2007 года, когда начали выпускать Kia Ceed, с конвейера сошло более 1 700 000 автомобилей трех поколений. Стоит отметить, что до 2011 года Ceed была самой популярной моделью Kia на европейском континенте.

Преемники Ceed

Kia EV4. Фото: Kia

Теперь на заводе в словацкой Жилине, где производили Ceed, освободятся мощности для недавно презентованного электромобиля Kia EV4. Также пока будут производить похожую легковушку C-класса Hyundai i30, которая выпускается на предприятии концерна в Чехии.

Бензиновый хэтчбек Kia K4 выйдет на европейский рынок в 2026 году. Презентация компактной модели состоялась на Нью-Йоркском международном автосалоне 2024 года. Автомобиль доступен как 4-дверный седан и 5-дверный хэтчбек.

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