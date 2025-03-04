Чому популярна в Україні модель Kia припиняє існування

Kia Ceed третього покоління. Фото: Kia

Представники Kia Netherlands підтвердили, що останні моделі Ceed та XCeed зійдуть з конвеєра в травні цього року, але запасів авто на складах ще вистачить на весь 2025 рік. Позаяк раніше зняли з виробництва універсал ProCeed, нове покоління популярної в Україні Kia Ceed не планується.

Про це повідомив AutoWeek.

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Проєкт закривають навіть попри те, що протягом 2024 року в Європі реалізували 129 367 одиниць Ceed усіх версій. На жаль, модель вже не вписується в нормативи викидів CO2 Євросоюзу.

Від 2007 року, коли почали випускати Kia Ceed, з конвеєра зійшло понад 1 700 000 автомобілів трьох поколінь. Варто зазначити, що до 2011 року Ceed була найпопулярнішою моделлю Kia на європейському континенті.

Наступники Ceed

Kia EV4. Фото: Kia

Тепер на заводі в словацькій Жиліні, де виготовляли Ceed, звільняться потужності для недавно презентованого електромобіля Kia EV4. Також поки що вироблятимуть схожий легковик C-класу Hyundai i30, який випускають на підприємстві концерну в Чехії.

Бензиновий хетчбек Kia K4 вийде на європейський ринок у 2026 році. Презентація компактної моделі відбулася на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні 2024 року. Автомобіль доступний як 4-дверний седан та 5-дверний хетчбек.

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