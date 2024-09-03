Новий Kia Ceed — шпигунські фото з тестових випробувань та інші подробиці

Kia Ceed третього покоління. Фото: topgear.com

Нову модель популярного хетчбека вже почали обкатувати на дорогах загального призначення. На шпигунських фото можна помітити, що виробник готує до прем'єри автомобіль, який не буде мати майже нічого спільного з третім поколінням Kia Ceed.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Дизайн та інтер'єр

Судячи з дизайну оптики та фальшрадіаторної решітки серійна версія хетчбека майже не відрізнятиметься від представленого на початку року концепту Kia K4 5DR.

Kia K4 5DR. Фото: burlappcar.com

Інтер'єр нового покоління Kia Ceed залишається загадкою. Якщо він буде схожим на салон американського K4, то передня панель матиме дуже прості формами, об'єднані у єдиний модуль екрани панелі приладів та мультимедійної системи та високу центральну консоль зі звичайним селектором трансмісії.

Фото: motor.es

Силова установка

Лінійка двигунів на новому хетчбеку сильно перегукується з європейською моторною гамою актуального Ceed. Єдиною суттєвою відмінністю мають стати стартер-генератори зі 48-вольтовою електричною системою на бензинових моторах та поява нових гібридів HEV та PHEV, останній з яких матиме запас ходу в електричному режимі до 100 км.

Раніше в Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6. Також в нашій країні доступний новий кросовер Kia Sorento у люксовій комплектації.