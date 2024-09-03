Новий Kia Ceed — шпигунські фото з тестових випробувань та інші подробиці

Новий Kia Ceed з'явиться в продажі у 2026 році — подробиці відомі вже зараз
Нову модель популярного хетчбека вже почали обкатувати на дорогах загального призначення. На шпигунських фото можна помітити, що виробник готує до прем'єри автомобіль, який не буде мати майже нічого спільного з третім поколінням Kia Ceed.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Дизайн та інтер'єр
Судячи з дизайну оптики та фальшрадіаторної решітки серійна версія хетчбека майже не відрізнятиметься від представленого на початку року концепту Kia K4 5DR.
Інтер'єр нового покоління Kia Ceed залишається загадкою. Якщо він буде схожим на салон американського K4, то передня панель матиме дуже прості формами, об'єднані у єдиний модуль екрани панелі приладів та мультимедійної системи та високу центральну консоль зі звичайним селектором трансмісії.
Силова установка
Лінійка двигунів на новому хетчбеку сильно перегукується з європейською моторною гамою актуального Ceed. Єдиною суттєвою відмінністю мають стати стартер-генератори зі 48-вольтовою електричною системою на бензинових моторах та поява нових гібридів HEV та PHEV, останній з яких матиме запас ходу в електричному режимі до 100 км.
Раніше в Україні стартували продажі електрокросовера Kia EV6. Також в нашій країні доступний новий кросовер Kia Sorento у люксовій комплектації.
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